Мыльная OpenAI в Кремниевой долине

Компания OpenAI объявила, что восстанавливает в должности генерального директора Сэма Альтмана, которого совет директоров отправил в отставку в минувшую пятницу, 17 ноября. При этом в совете директоров, принявшем изначальное решение об отставке господина Альтмана, произойдут серьезные изменения.

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Фото: Carlos Barria/File Photo, Reuters Сэм Альтман

Фото: Carlos Barria/File Photo, Reuters

«Мы достигли принципиальной договоренности, что Сэм Альтман возвращается на должность генерального директора OpenAI с первоначальным составом совета директоров, в который войдут Брет Тэйлор (председатель), Ларри Саммерс и Адам Д`Анджело,— говорится в сообщении компании в X (бывший Twitter).— Мы прорабатываем детали. Спасибо вам большое за терпение на протяжении всей этой ситуации».

Это уже третье объявление компании о назначении нового гендиректора за пять дней. Одновременно с увольнением Сэма Альтмана было объявлено о назначении Миры Мурати временно исполняющей обязанности гендиректора компании. Однако уже в понедельник стало известно, что вместо нее новым временным гендиректором станет другой человек — действующий глава стриминговой платформы Twitch Эммет Шир.

Увольнение господина Альтмана спровоцировало уход президента OpenAI Грега Брокмана, а также ряда ведущих научных сотрудников. Всех их согласилась принять к себе Microsoft, успевшая объявить о создании новой команды по разработке продвинутого ИИ — специально под перебежчиков из OpenAI. И Microsoft, и Thrive Capital — два главных инвестора OpenAI — при этом настаивали на фактической отмене увольнения Сэма Альтмана. Более того, почти весь штат компании подписал открытое письмо, угрожая уйти в Microsoft, если Альтман и Брокман не будут восстановлены в должностях в OpenAI.

В итоге перед новым руководством OpenAI возникла реальная проблема распада компании. И после нескольких дней сложных переговоров совет директоров сдался.

В его новом составе будет только один представитель старого правления — господин Д`Анджело, который является основателем Quora, а также членом совета директоров OpenAI с 2018 года. Именно он был среди тех, кто выступал против отставки Сэма Альтмана. Два других новых члена правления — Брет Тэйлор, бывший генеральный директор Salesforce, и Ларри Саммерс, министр финансов США при президенте Билле Клинтоне.

«Мы воодушевлены изменениями в правлении OpenAI. Мы считаем, что это первый важный шаг на пути к более стабильному и эффективному управлению,— заявил Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft.— Сэм, Грег и я поговорили и пришли к единому мнению, что они должны играть ключевую роль вместе с руководящей командой OpenAI в обеспечении дальнейшего процветания компании и реализации ее миссии».

«Я люблю OpenAI, и все, что я сделал за последние несколько дней, было направлено на то, чтобы сохранить эту команду и ее миссию,— заявил господин Альтман.— Когда я решил присоединиться к Microsoft в воскресенье вечером, было ясно, что так будет лучше для меня и команды. Благодаря новому правлению и поддержке Сатьи я с нетерпением жду возвращения в OpenAI и развития нашего прочного партнерства с Microsoft».

Кирилл Сарханянц