Зеленский исключил заключение мира с Россией «любой ценой»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не будет стремиться заключить мир с РФ «любой ценой». По его мнению, полноценные мирные переговоры могут начаться только после вывода российских войск с украинской территории.

«Трудно ли на поле боя? Да. Но заводить сейчас дружбу или садиться за стол переговоров с Россией? Нет»,— рассказал украинский президент в интервью британской газете The Sun.

По его словам, среди западных союзников нарастает сомнение в том, что Вооруженные силы Украины смогут «изгнать российские войска», однако это обстоятельство никак не скажется на позиции Киева. «Да, на нас могут оказывать давление, но наша позиция остается прежней. Нам нужно добиться большего успеха на поле боя. И мы сделаем это, мы вернем свои земли, мы будем сражаться за них до конца»,— пояснил господин Зеленский.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов публично заявил о том, что некоторые западные государства начали активно призывать Киев вступить в переговоры с Москвой и договариваться о завершении военного конфликта. Он предположил, что внимание к проблемам Киева со стороны Запада может снизиться из-за прогнозируемых конфликтов в других регионах мира, а в самих западных государствах «будет чувствоваться усталость от войны». По его мнению, текущая внешнеполитическая ситуация складывается для Украины «крайне непросто» и может усугубиться в дальнейшем из-за боевых действий на Ближнем Востоке и старта предвыборной президентской кампании в США.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов