Цена бананов за год увеличилась почти вдвое и превысила 140 рублей за килограмм

Средняя розничная стоимость 1 кг бананов в октябре 2023 года составила 143,4 руб. В октябре 2022 года она составляла 97,7 руб., что меньше на 47%. Об этом сказано в отчетах Росстата, на которые обратил внимание РБК.

Издание уточняет, что такой темп подорожания в годовом выражении стал максимальным за весь доступный период наблюдения Росстата с 2000 года. Предыдущий максимум годового прироста цены зафиксирован в 2015 году — тогда стоимость бананов увеличилась с 51,7 руб. до 69,8 руб. за 1 кг (+35,2%).

Рост цен на бананы связан с падением курса рубля. Их стоимость зависит от импортных поставок, которые привязаны к курсу мировых валют. В мае курс доллара составлял около 80 руб., в октябре он превышал 100 руб. за $1.

В августе потребительские цены на апельсины подорожали на 71% к аналогичному месяцу 2022 года. Прирост цен на этот вид фруктов стал рекордным за все время.

В ноябре повысились инфляционные ожидания населения и оценки наблюдаемой им инфляции. Инфляцию за последние 12 месяцев опрошенные проектом инФОМ в среднем оценили в 15,1%.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Москва рублям не верит».

Петр Бузлаев