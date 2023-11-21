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Коммерсантъ FM
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Глава ФНС Егоров: за год налоговые поступления в бюджет выросли на 9%

Налоговые поступления в бюджет России за год выросли на 9% и составят по итогам года около 46 трлн рублей, рассказал глава ФНС Даниил Егоров.

«Налоговые поступления в бюджет страны по итогам года составит примерно 46 трлн рублей. Рост на 9%»,— сообщил чиновник в интервью РБК.

Глава ФНС подчеркнул, что региональные налоги и сборы дали рост на 14%, НДФЛ и ненефтегазовые налоги — 13% роста. По итогам десяти месяцев, налог на прибыль дает практически 20% роста.

Согласно предварительным расчетам Минфина, объем доходов федерального бюджета России с января по октябрь 2023 года составил 23 трлн 106 млрд руб., что на 4,4% выше, чем за аналогичный прошлогодний период. Расход бюджета за десять месяцев текущего года составил 24 трлн 341 млрд руб. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 15 трлн 896 млрд руб. — увеличились на 28% год к году (г/г). Министерство отмечает, что динамика поступлений остается «в устойчиво положительной области».

Подробнее про рост нефтегазовых доходов в октябре — в материале «Нефтегазовым доходам помог календарь».

Александр Кислов

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