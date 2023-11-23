Доля нефтегазовых доходов бюджета РФ опустилась до минимальной за 16 лет

В январе—сентябре 2023 года нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 28,3% всех поступлений, доля сократилась почти на 15 п.п. по сравнению с тем же периодом 2022 года, следует из аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения бюджета, с которой ознакомился РБК. Доля нефтегазовых доходов в поступлениях федерального бюджета опустилась до минимального значения с 2007 года.

В абсолютном выражении доходы снизились в 1,5 раза, до 5,58 трлн руб. Аудиторы Счетной палаты объяснили подобную динамику снижением средней цены на нефть марки Urals и на природный газ. Одновременно с этим растут ненефтегазовые доходы: за три квартала они увеличились на 2,93 трлн руб., до 14,16 трлн руб.

17 ноября Госдума приняла в окончательном чтении федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Согласно документу, нефтегазовые поступления в следующем году обеспечат 32,8% доходной части. В 2025 году их доля вырастет до 35%, затем опустится до 33,5%. При этом все три года прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов будет составлять около 1,8 трлн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Счетная палата присмотрелась к бюджету».

Лусине Баласян