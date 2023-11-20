Госдума планирует запретить усыновление людьми из стран, где можно менять пол

В Госдуме подготовили поправки о запрете усыновления ребенка для иностранных граждан, если в их стране разрешено менять пол. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. В Госдуме также планируют ввести генетическую экспертизу для иностранцев, в том числе украинцев, которые хотят забрать детей из детских учреждений в присоединенных регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Пискарев (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Василий Пискарев (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В этой связи мы разработали законопроект, который предлагает запретить усыновление ребёнка для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола, как путем изготовления соответствующих документов, так и путем применения медицинских и всякого рода форм вмешательства»,— сообщил Василий Пискарев.

Ввести такой запрет в июле предложила патриаршая комиссия по семье, защите материнства и детства. Менять пол можно в 67 странах, в том числе в Иране, Египте, Казахстане, Киргизии, Монголии, Китае, Турции, Таиланде.

Василий Пискарев утверждает, что такой запрет вполне оправдан, поскольку нельзя гарантировать, что усыновленный ребенок не окажется в однополой семье, если один из родителей сменит пол. «При этом хотелось бы отметить, что вводя указанный запрет на усыновление иностранными гражданами таких вот детей, по сути, мы вводим запрет усыновления детей странами НАТО, поскольку большинство стран, которые разрешают усыновление и однополые браки, являются странами НАТО»,— отметил господин Пискарев.

Василий Пискарев также сообщил о подготовке поправок об обязательной генетической экспертизе для иностранных граждан, в том числе украинцев, которые хотят забрать своих детей из специальных детских учреждений в присоединенных к России регионах. «Мы могли бы внести эти законопроекты от всех членов нашей комиссии. И поскольку мы все здесь представляем различные фракции, поэтому будет весьма эффективно такое наше законодательное вмешательство, в эти, на мой взгляд, очень важные вопросы»,— добавил депутат.

В июле Госдума приняла закон о запрете смены пола по собственному желанию (запрет касается как первичных, так и вторичных половых признаков). В законе также есть поправка, которая запрещает усыновлять детей людям, изменившим гендерный маркер.

Гражданам США запретили усыновлять детей из России в 2012 году (этот запрет известен как «закон Димы Яковлева»). В августе 2022 года в Госдуму внесли закон о запрете на усыновление семьям из «недружественных» стран. В пояснительной записке законопроекта говорилось, что передача детей в «недружественные» страны — это «удар по будущему нации», поскольку «''коллективный Запад'' разрушает традиционные ценности». Однако эту инициативу не поддержал президентский совет.

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Анастасия Ларина