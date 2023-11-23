Минюст начнет штрафовать на 500 тыс. руб. за упоминание иноагента без маркировки

Заместитель министра юстиции России Олег Свириденко заявил, что Минюст будет штрафовать на 300-500 тыс. руб. «аффилированные с иностранными агентами» лица, распространяющие материалы иноагентов, а также упоминающие их без маркировки. Замминистра сообщил, что соответствующее постановление правительства и ведомственный приказ уже готовятся, передает ТАСС с конференции «Державинские чтения».

Согласно законодательству РФ, аффилированными с иноагентами лицами признаются физлица, которые входят в состав органов юрлица — иностранного агента или являются его учредителем, членом, участником, руководителем либо работником. Также аффилированным с иноагентом признается лицо, осуществляющее политическую деятельность и получающее денежные средства или имущество от иностранных агентов, в том числе через посредников для осуществления политической деятельности.

«Это обычные лица, которые умышленно либо неумышленно помогают, либо поддерживают как-то иностранных агентов. Канал любой демонстрирует, допустим, господина Галкина (признан иноагентом.— “Ъ”), а забыл промаркировать. Книги — то же самое. Мы сейчас полномочия получили, предупреждения, то есть некой профилактики. Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300-500 тыс. штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института»,— сказал господин Свириденко.

Замминистра уточнил, что ограничения по распространению материалов касаются, в частности, библиотек, книг, университетов и телевидения. Соответствующий приказ министра юстиции будет подписан в конце ноября, сообщил он. Господин Свириденко заявил, что сейчас Минюст только направляет письма с предупреждениями, а после того, как появятся приказ и постановление правительства, ведомство начнет «пополнять бюджет».

Закон о создании единого реестра сведений об иностранных агентах и аффилированных с ними лицах был принят в России в марте 2022 года. В декабре того же года вступили новые ограничения для иноагентов, запрещающие им работать на госслужбе, объектах «критической информационной инфраструктуры» и преподавать для несовершеннолетних. Тогда же Минюст начал публиковать личные данные иноагентов, в том числе СНИЛС и ИНН.

Об ужесточении законодательства об иноагентах — в материале «Ъ» «Высшая мера регулирования».

Эрдни Кагалтынов