Путин поручил передать «Крымэнерго» в собственность Крыма

Президент Владимир Путин подписал указ, который разрешает передать 100% акций компании «Крымэнерго» в собственность республики Крым. Указ опубликован на портале правовой информации. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня, 13 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Компания «Крымэнерго» зарегистрирована в Симферополе. В октябре экс-главу «Крымэнерго» арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, он отвечал за преступную схему, в рамках которой была создана неофициальная комиссия по проверке счетчиков электроэнергии.

В результате потребителям начисляли задолженности на сумму более 13 млн руб. После проверок в компании уволили шесть начальников районных электрических сетей и четыре руководителя центрального офиса. Из-за обнаруженных нарушений глава Крыма Сергей Аксенов взял на личный контроль работу «Крымэнерго».

Анастасия Ларина