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Коммерсантъ FM
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Путин поручил передать «Крымэнерго» в собственность Крыма

Президент Владимир Путин подписал указ, который разрешает передать 100% акций компании «Крымэнерго» в собственность республики Крым. Указ опубликован на портале правовой информации. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня, 13 ноября.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Компания «Крымэнерго» зарегистрирована в Симферополе. В октябре экс-главу «Крымэнерго» арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, он отвечал за преступную схему, в рамках которой была создана неофициальная комиссия по проверке счетчиков электроэнергии.

В результате потребителям начисляли задолженности на сумму более 13 млн руб. После проверок в компании уволили шесть начальников районных электрических сетей и четыре руководителя центрального офиса. Из-за обнаруженных нарушений глава Крыма Сергей Аксенов взял на личный контроль работу «Крымэнерго».

Анастасия Ларина

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