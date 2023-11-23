«Газпром» решил поменьше тратить
Компания урезала инвестпрограмму на 2024 год
«Газпром» заявил, что планирует сократить инвестиционную программу на 2024 год на пятую часть, до 1,57 трлн руб. Снижение инвестиций, в основном направляемых на строительство новой инфраструктуры, происходит на фоне сокращения экспорта в Европу и увеличения налоговой нагрузки на сектор. При этом «Газпрому» могут потребоваться большие инвестиции на строительство газопровода «Сила Сибири-2», если контракт с Китаем будет подписан.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Газпром» сократит инвестпрограмму на 2024 год на 20%, до 1,57 трлн руб., по сравнению с предыдущим годом, сообщила компания 23 ноября. Объем инвестпрограммы и бюджет «Газпрома» на следующий год одобрило правление, далее параметры будут утверждаться советом директоров.
Инвестиционная программа «Газпрома» на 2024 год включает средства для развития центров газодобычи на полуострове Ямал и востоке РФ, магистрального газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса «Газпрома», газификации российских регионов, а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа. Компания не уточнила, какие конкретно объекты инвестпрограммы были сокращены.
В октябре «Газпром» в рамках традиционной осенней корректировки пересматривал программу на 2023 год, сократив ее до 1,97 трлн руб. с исходно запланированных 2,3 трлн руб. На 2022 год инвестпрограмма в первоначальном варианте была запланировала в объеме 1,758 трлн руб., после была увеличена до 1,98 трлн руб. Инвестпрограмма на 2021 год составила 1,185 трлн руб. против запланированных 902,4 млрд руб.
Сокращение инвестиционной программы «Газпрома» связано с выпадением значительной части экспортной выручки из-за сокращения поставок в Европу, снижения цен на газ и увеличения налогового бремени, за счет чего планируется отчасти покрыть расходы бюджета.
Так, компания получила прибыль в размере 296 млрд руб. в первом полугодии, что в 8,5 раза ниже, чем годом ранее. Глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный в начале ноября оценивал убытки «Газпрома» от увеличения налоговой нагрузки и снижения экспорта в 1 трлн руб.
Инвестиционная программа «Газпрома» делится на три составляющие: капитальное строительство, долгосрочные финансовые вложения, приобретение внеоборотных активов. При этом капитальное строительство занимает более 80% от всей программы, и обычно в первую очередь пересматриваются именно эти проекты. Как отмечают собеседники “Ъ” на рынке, приоритетным для «Газпрома» останется выполнение действующих контрактных обязательств: поставка газа по «Силе Сибири» и по газопроводу Сахалин—Хабаровск—Владивосток, развитие месторождений Ямала. «Скорее всего, текущая реструктуризация подразумевает просто сдвиг менее приоритетных проектов и увеличение плановых сроков реализации, то есть перераспределение денег во времени»,— полагает один из них.
Вместе с тем до конца года может быть подписан контракт с Китаем на строительство газопровода «Сила Сибири-2», что потребует от «Газпрома» серьезной интенсификации инвестиций.
Хотя проект обсуждается уже несколько лет, его возможная стоимость никогда не называлась. Впрочем, собеседники “Ъ” считают, что при сохранении текущей ситуации с поставками на экспорт или ее ухудшении «Сила Сибири-2» вряд ли может быть реализована за счет средств «Газпрома». «Общая стоимость строительства системы может оказаться на 30% больше всей инвестпрограммы 2024 года»,— считает один из собеседников “Ъ”.
Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов отмечает, что, если основываться на данных за прошлые годы, обычно на реконструкцию старых мощностей расходуется менее 15% всех инвестиций, направляемых в транспортировку газа. Доля вложений в развитие ГТС в инвестиционной программе «Газпрома» в прошлые годы не превышала 40%, поэтому нельзя утверждать, что «Газпром» обязательно будет сокращать расходы именно по этому направлению. При этом эксперт согласен, что «финансирование объектов, по которым еще не достигнуты твердые договоренности, логично сдвинуть вправо».