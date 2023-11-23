«Газпром» решил поменьше тратить

«Газпром» заявил, что планирует сократить инвестиционную программу на 2024 год на пятую часть, до 1,57 трлн руб. Снижение инвестиций, в основном направляемых на строительство новой инфраструктуры, происходит на фоне сокращения экспорта в Европу и увеличения налоговой нагрузки на сектор. При этом «Газпрому» могут потребоваться большие инвестиции на строительство газопровода «Сила Сибири-2», если контракт с Китаем будет подписан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Газпром» сократит инвестпрограмму на 2024 год на 20%, до 1,57 трлн руб., по сравнению с предыдущим годом, сообщила компания 23 ноября. Объем инвестпрограммы и бюджет «Газпрома» на следующий год одобрило правление, далее параметры будут утверждаться советом директоров.

Инвестиционная программа «Газпрома» на 2024 год включает средства для развития центров газодобычи на полуострове Ямал и востоке РФ, магистрального газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса «Газпрома», газификации российских регионов, а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа. Компания не уточнила, какие конкретно объекты инвестпрограммы были сокращены.

В октябре «Газпром» в рамках традиционной осенней корректировки пересматривал программу на 2023 год, сократив ее до 1,97 трлн руб. с исходно запланированных 2,3 трлн руб. На 2022 год инвестпрограмма в первоначальном варианте была запланировала в объеме 1,758 трлн руб., после была увеличена до 1,98 трлн руб. Инвестпрограмма на 2021 год составила 1,185 трлн руб. против запланированных 902,4 млрд руб.

Сокращение инвестиционной программы «Газпрома» связано с выпадением значительной части экспортной выручки из-за сокращения поставок в Европу, снижения цен на газ и увеличения налогового бремени, за счет чего планируется отчасти покрыть расходы бюджета.

Так, компания получила прибыль в размере 296 млрд руб. в первом полугодии, что в 8,5 раза ниже, чем годом ранее. Глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный в начале ноября оценивал убытки «Газпрома» от увеличения налоговой нагрузки и снижения экспорта в 1 трлн руб.

Инвестиционная программа «Газпрома» делится на три составляющие: капитальное строительство, долгосрочные финансовые вложения, приобретение внеоборотных активов. При этом капитальное строительство занимает более 80% от всей программы, и обычно в первую очередь пересматриваются именно эти проекты. Как отмечают собеседники “Ъ” на рынке, приоритетным для «Газпрома» останется выполнение действующих контрактных обязательств: поставка газа по «Силе Сибири» и по газопроводу Сахалин—Хабаровск—Владивосток, развитие месторождений Ямала. «Скорее всего, текущая реструктуризация подразумевает просто сдвиг менее приоритетных проектов и увеличение плановых сроков реализации, то есть перераспределение денег во времени»,— полагает один из них.

Вместе с тем до конца года может быть подписан контракт с Китаем на строительство газопровода «Сила Сибири-2», что потребует от «Газпрома» серьезной интенсификации инвестиций.

Хотя проект обсуждается уже несколько лет, его возможная стоимость никогда не называлась. Впрочем, собеседники “Ъ” считают, что при сохранении текущей ситуации с поставками на экспорт или ее ухудшении «Сила Сибири-2» вряд ли может быть реализована за счет средств «Газпрома». «Общая стоимость строительства системы может оказаться на 30% больше всей инвестпрограммы 2024 года»,— считает один из собеседников “Ъ”.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов отмечает, что, если основываться на данных за прошлые годы, обычно на реконструкцию старых мощностей расходуется менее 15% всех инвестиций, направляемых в транспортировку газа. Доля вложений в развитие ГТС в инвестиционной программе «Газпрома» в прошлые годы не превышала 40%, поэтому нельзя утверждать, что «Газпром» обязательно будет сокращать расходы именно по этому направлению. При этом эксперт согласен, что «финансирование объектов, по которым еще не достигнуты твердые договоренности, логично сдвинуть вправо».

Татьяна Дятел