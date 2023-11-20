Выручка российских угольных предприятий снизилась на 29% год к году

Общая выручка российских угольных предприятий с января по июнь сократилась на 29% — до 1,137 трлн руб. — в сравнении с первым полугодием 2022 года. Об этом сегодня сообщил руководитель рабочей группы по вопросам экологической безопасности комиссии при президенте Анатолий Яновский на конференции «Развитие производительных сил Кузбасса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Прибыль угольных предприятий за этот период упала на 52% до 279 млрд руб. По мнению господина Яновского, это произошло из-за падения цен на уголь и роста издержек предприятий.

Себестоимость производства таких предприятий при подземной добыче в 2023 году выросла на 49% за два года, при открытой — на 48%, посчитал господин Яновский. По его словам, уровень издержек увеличился из-за индексации зарплат, ускоренной амортизации основных фондов за счет введенных объектов и оборудования.

Российские угольные компании используют в основном импортное оборудование. Господин Яновский отметил, что доля зарубежного оснащения составила 80%.

Ранее, как сообщал «Ъ», Россия сократила морской экспорт угля в сентябре на 15% — до 13,1 млн тонн — в сравнении с августом. Общий показатель экспорта угля увеличился на 5%. Основные направления для сбыта остаются Китай, Индия и Турция.

Подробнее об экспорте угля в России в материале «Ъ» — «Углю подморозило экспорт».

Дельгир Манджиева