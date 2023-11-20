Выручка российских угольных предприятий снизилась на 29% год к году
Общая выручка российских угольных предприятий с января по июнь сократилась на 29% — до 1,137 трлн руб. — в сравнении с первым полугодием 2022 года. Об этом сегодня сообщил руководитель рабочей группы по вопросам экологической безопасности комиссии при президенте Анатолий Яновский на конференции «Развитие производительных сил Кузбасса».
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Прибыль угольных предприятий за этот период упала на 52% до 279 млрд руб. По мнению господина Яновского, это произошло из-за падения цен на уголь и роста издержек предприятий.
Себестоимость производства таких предприятий при подземной добыче в 2023 году выросла на 49% за два года, при открытой — на 48%, посчитал господин Яновский. По его словам, уровень издержек увеличился из-за индексации зарплат, ускоренной амортизации основных фондов за счет введенных объектов и оборудования.
Российские угольные компании используют в основном импортное оборудование. Господин Яновский отметил, что доля зарубежного оснащения составила 80%.
Ранее, как сообщал «Ъ», Россия сократила морской экспорт угля в сентябре на 15% — до 13,1 млн тонн — в сравнении с августом. Общий показатель экспорта угля увеличился на 5%. Основные направления для сбыта остаются Китай, Индия и Турция.
Подробнее об экспорте угля в России в материале «Ъ» — «Углю подморозило экспорт».