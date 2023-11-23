Дерипаска предупредил о возможном снижении доходов бюджета на 12 трлн рублей

Российский бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о рисках для России от снижения цен на биржевые товары. Он прогнозирует, что уже в следующем году при значительном снижении цен на экспортные товары бюджет может недополучить 10–12 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Дерипаска

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Олег Дерипаска

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Продолжается то, что в мире называется "мягкая посадка" (soft landing), цены на все биржевые товары снижаются. А у нас при рекордном сборе налогов в этом году в 46 трлн руб. уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть, как удар попы об лед»,— написал господин Дерипаска в Telegram-канале.

По мнению предпринимателя, бюджет может недополучить триллионы рублей «не в последнюю очередь из-за задавленного экономического роста и самодурства госкапитализма, повышающего цены на все свои продукты и услуги, тянущего из бюджета дотации и субсидии». «В общем, капкан… выход из которого — только серьезные экономические изменения, на которые, по-видимому, нет пока воли»,— добавил господин Дерипаска.

Дефицит бюджета за девять месяцев составил 1,7 трлн руб. при доходах в 19,73 трлн руб. и расходах в объеме 21,43 трлн руб., сообщала ранее Счетная палата. Доходы снизились на 5,7 млрд руб. (0,03%), по сравнению с аналогичным периодом. Нефтегазовые доходы — в 1,5 раза, в основном из-за снижения средней цены на нефть Urals и природный газ. Ненефтегазовые доходы увеличились на 26%.

О бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов — в материале «Ъ» «Сенаторы вдохновились бюджетом».