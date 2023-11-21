«Ведомости»: институты РАН составляют списки общавшихся с иностранцами ученых

Минобрнауки направило в научные организации института РАН письмо с требованием собрать поименный список сотрудников, которые участвовали в международных конференциях в 2023 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники из одного московского института РАН и двух сибирских институтов.

Согласно письму, данные собирает департамент международного сотрудничества ведомства с целью запланировать участие российских ученых в международные мероприятия на 2024 год.

Сотрудники институтов должны предоставить «детализированные сведения» об участниках международных конференций со стороны России и иностранных государств. В частности, необходимо указать из каких стран прибыли, их численность, а также предоставить пофамильные списки участников с российской и иностранных сторон.

Ранее сотрудники РАН предоставляли ежегодные отчеты, в которых фиксировались участия в международных конференциях. Однако требования к предыдущим отчетам не были такими строгими. «Подобных пофамильных отчетов институты никогда ранее не писали: какие конкретные люди куда ездили и сколько иностранцев там было»,– сообщил собеседник «Ведомостей».

По словам другого источника, ежегодные отчеты в министерство необходимы для контроля расхода грантов и других средств. Они подаются с 2018 года, с момента расформирования Федерального агентства научных организаций. Министерство науки и образования новые требования к отчетам пока не комментировали.

27 октября Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 66-летнего физика ученого-физика Анатолия Губанова. Он был признан виновным по статье 275 УК (госизмена) из-за передачи координатору совместного проекта Hexafly-Int из европейского центра ESTEC отчетов о проделанной работе. По делу также проходил его коллега 70-летний Валерий Голубкин. Он получил 12 лет колонии летом этого года.

Подробнее — в материале «Сверхзвучный приговор».

Александра Горошилова