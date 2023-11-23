Пять лидеров стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита в Минске

Пять руководителей государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), участвовавших в саммите в Минске, подписали пакет документов по итогам мероприятия. Большинство документов касаются кадровых вопросов и функционирования ОДКБ.

Как отмечает белорусской госагентство БелТА, решением лидеров стран-членов объединения должность начальника объединенного штаба ОДКБ занял генерал-полковник Вооруженных сил РФ, экс-командующий ВДВ Андрей Сердюков.

Также принято также решение о мерах по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ. «В новой редакции утверждено положение о порядке реагирования ОДКБ на кризисные ситуации и о порядке принятия и реализации коллективных решений на применение сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. Главы государств также рассмотрели вопросы, касающиеся укрепления и развития военного сотрудничества ОДКБ, бюджета Организации»,— уточняет БелТА.

В общей сложности по итогам саммита было подписано 15 документов. Одним из них утвержден переход председательства в ОДКБ с 1 января 2024 года от Белоруссии к Казахстану. Согласно решению организации, следующий саммит ОДКБ состоится в четвертом квартале следующего года в Астане.

В заседании Совета ОДКБ в Минске участвовали президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров. Представители Армении в саммите не присутствовали и в его подготовке не участвовали.

О том, почему на саммите ОДКБ не было Армении, читайте в материале «Армения движется Западом наперед».

Александр Кислов