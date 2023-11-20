Евросоюз вступает в Армению

Армения и Евросоюз подписали соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС, которая с февраля мониторит ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Документ технический, но соответствующий политической логике отношений Еревана и Брюсселя, переживающих сейчас небывалый подъем. Их динамика особенно впечатляет на фоне деградирующих армяно-российских отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Миссия ЕС в Армении

Фото: EUMA Миссия ЕС в Армении

Фото: EUMA

Достаточно прочитать две новости за 20 ноября, чтобы понять сегодняшние внешнеполитические приоритеты Армении. Первая новость из Минска. Там президент Белоруссии Александр Лукашенко принимал генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетова. Встреча состоялась накануне намеченного на 23 ноября заседания Совета коллективной безопасности. Он пройдет в белорусской столице, куда съедутся все главы государств—членов ОДКБ, кроме армянского премьера Никола Пашиняна — он заранее предупредил, что в Минск не поедет, и попросил отнестись к этому с пониманием.

Господин Тасмагамбетов проинформировал господина Лукашенко еще об одной просьбе Еревана: снять с повестки встречи лидеров стран организации «доработку решения по помощи Армении».

Проект решения о помощи был подготовлен год назад, но не был оформлен в виде решения. Теперь Армения, следует из объяснения Имангали Тасмагамбетова, считает помощь неактуальной.

«Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого своего интереса к этому документу, и, более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки»,— сообщил генсек ОДКБ Александру Лукашенко.

Вторая новость понедельника касается отношений Армении с Евросоюзом. Замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян и глава делегации ЕС в Армении Василис Марагос 20 ноября подписали соглашение о статусе гражданской наблюдательной Миссии ЕС в Армении (EU Mission in Armenia — EUMA).

EUMA начала свою деятельность в феврале. Ее сотрудники занимаются не только мониторингом ситуации на армяно-азербайджанской границе, но также собирают информацию о социальных и экономических проблемах в стране, с тем чтобы информировать Брюссель и затем оказывать Еревану содействие в решении разных вопросов. 1 ноября в Ереване была открыта штаб-квартира миссии. До этого представительства EUMA были открыты в Капане, Горисе, Джермуке, Ехегнадзоре, Мартуни и Иджеване.

Сейчас в EUMA работают около сотни сотрудников из 23 стран—членов Евросоюза. Паруйр Ованнисян сообщил, что к миссии также присоединилась Канада. В ближайшее время численность наблюдателей планируется увеличить. Решение об этом, по словам Василиса Марагоса, уже принято — расширение EUMA одобрили главы МИДов стран ЕС.

«Мы готовы двигаться вперед и еще больше усилить присутствие миссии в стране, чтобы способствовать стабильности, осуществлять мониторинг армянской стороны границы и видеть, что делается»,— сказал господин Марагос (цитата по «Арменпресс»).

На сколько может быть увеличена численность EUMA, пока неизвестно. В Грузии с 2008 года развернута аналогичная Миссия наблюдателей ЕС, в которой работают 283 человека. Ее сотрудники патрулируют районы, прилегающие к административным границам с Абхазией и Южной Осетией (Абхазия и Южная Осетия, чью независимость признают Россия, Никарагуа, Науру, Венесуэла и Сирия, считают эти границы государственными).

Паруйр Ованнисян, комментируя суть подписанного соглашения, отметил: «Речь идет о создании доступных условий для наблюдателей, начиная от здравоохранения и заканчивая техническими вопросами. Это соответствует полномочиям, которыми обладают дипломаты в каждой стране».

Хотя документ носит технический характер, его подписание соответствует логике и динамике отношений Еревана и Брюсселя, переживающих сейчас очевидный подъем. Кроме частых двусторонних контактов между армянскими и европейскими чиновниками и участия премьера Армении в многосторонних форумах, организуемых ЕС, в этом году между Арменией и ЕС был запущен двусторонний формат взаимодействия — диалог на высоком уровне по вопросам политики и безопасности. Первое заседание диалога прошло 26 января в Ереване, а второе — 15 ноября в Брюсселе. В 2024 году стороны условились продолжить встречи в этом формате.

Армения, напомним, входит в стартовавший в 2009 году проект ЕС «Восточное партнерство». Изначально он был рассчитан на шесть стран: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Молдавию и Украину. Фактически же в обойме остаются четыре постсоветские республики: Белоруссия в 2021 году объявила о приостановке своего участия в проекте. Азербайджан хотя и продолжает в нем оставаться, но активности и евроинтеграционных устремлений не проявляет. Грузия, Молдавия и Украина находятся на разных этапах сближения с ЕС: Тбилиси ожидает в этом году предоставления стране статуса кандидата на членство в Евросоюз, а Кишинев и Киев ждут решения Брюсселя о запуске переговоров о вступлении в ЕС.

Власти Армении в 2014 году выбрали присоединение к конкурирующему с ЕС интеграционному проекту — Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Страна отказалась подписать с ЕС соглашение об ассоциации по примеру Грузии, Молдавии и Украины и стала полноправным членом ЕАЭС в 2015 году. Это, однако, не мешает Еревану и Брюсселю сближаться и реализовывать совместные проекты.

На прошлой неделе глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели. Согласно сообщению МИД Армении, стороны обсудили «всеобъемлющую повестку партнерства между Арменией и ЕС» и расширение сотрудничества, в том числе в оборонной сфере — через Европейский фонд мира.

Это сближение происходит на фоне очевидной деградации российско-армянских отношений. Никол Пашинян игнорирует уже второй за осень саммит с участием России — в октябре он не полетел на встречу лидеров стран СНГ в Бишкек, сейчас пропустит заседание Совета коллективной безопасности в Минске. Москва не скрывает своего недовольства по этому поводу.

«Есть конкретные действия и шаги, предпринимаемые официальным Ереваном. Они также не соответствуют всему тому, о чем договаривались, под чем подписывались, из чего исходили. Безусловно, на это также будем реагировать»,— отмечала на прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя неучастие Еревана в саммите ОДКБ.

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин ранее в интервью РБК отметил, что российская сторона рассчитывает на то, что «в Ереване будут адекватно оценивать важность российско-армянского партнерства и будут исходить прежде всего из тех прочных многовековых связей, которые объединяют народы России и Армении».

Владимир Соловьев