Путин передал решение большинства вопросов о гражданстве в ведение МВД и МИД

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в ведении главы государства только прием в гражданство в исключительном порядке, в остальном вопросы принятия в гражданство переходят к МВД и МИД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Также утверждены новые положения о порядке принесения присяги российского гражданства. Кроме того, указ Владимира Путина в том числе утверждает и другие документы, бланки и прочее, касающееся гражданства. Прежние президентские нормативные акты, которые действовали до принятия нового закона о гражданстве, утрачивают силу. При этом сам текст присяги гражданина РФ не изменился.

Новый закон о гражданстве, принятый по инициативе Владимира Путина, вступил в силу в России с 26 октября 2023 года. Документ предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство РФ более чем для 20 категорий лиц. В частности, предусматривается возможность упрощенного получения российского паспорта иностранцами, заключившими не менее чем на год контракт о службе в Вооруженных силах РФ. Законом вводится институт прекращения гражданства России вместо отмены решений о приеме в гражданство. Так, гражданство может быть прекращено при совершении действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ. При этом не допускается возможность прекращения гражданства России, приобретенного по рождению.

Александр Кислов