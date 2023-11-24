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Коммерсантъ FM
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МИД Катара: Израиль освободил 39 палестинских заключенных

Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари подтвердил в соцсети X (экс-Twitter), что Израиль освободил 39 палестинских заключенных, среди них — 25 женщин и 14 детей. Он также сообщил, что боевики «Хамаса» передали сотрудникам «Красного Креста» 24 заложника. Однако, по его словам, среди них — 13 израильтян, 10 таиландцев и один филиппинец.

Ранее сегодня премьер-министр Таиланда Сеттхи Тхависина сообщил о 12 освобожденных таиландских гражданах. The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника сообщали о 13 освобожденных израильтянах и о 12 таиландцах.

24 ноября в 7:00 по местному времени (8:00 мск) начало действовать соглашение Израиля с «Хамасом» о четырехдневном прекращении боевых действий для освобождения заложников. В рамках соглашения Израиля с «Хамасом» за четыре дня будут отпущены 50 заложников боевиков. Израиль, в свою очередь передаст 150 палестинских заключенных — женщин и не совершеннолетних. Подготовка сделки по обмену заложников и прекращению огня шла на протяжении нескольких недель. Посредниками выступали Катар, Египет и США.

Подробнее об условиях соглашения — в материале «Ъ» «Огню дали лишние сутки».

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