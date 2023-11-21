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Коммерсантъ FM
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FT узнала о планах Евросоюза ограничить передвижение российских дипломатов

Государства—члены Евросоюза обсуждают возможное ограничение передвижения для дипломатов из России. Такую идею предложили чешские политики в рамках переговоров по 12-му пакету санкций, сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатические источники.

Как пишет газета, Чехия предлагает выдавать российским дипломатам визы и виды на жительство, чтобы те находились внутри только одной страны и не могли беспрепятственно передвигаться по всему Евросоюзу. Представители страны также хотят, чтобы у дипломатов из России принимали только биометрические паспорта, так как их сложнее подделать.

Собеседник FT объяснил предложение тем, что на территорию Чехии «прибывают агенты ГРУ и других служб». Обсуждение, как уточняет газета, находится на начальной стадии, и предложенные ограничения, вероятнее всего, не будут введены в очередном пакете санкций.

По информации СМИ, в рамках 12-го пакета санкций Евросоюз планирует отказаться от российских алмазов. Предложенный вариант ограничений в случае принятия окажется более жестким, чем у США, так как ЕС традиционно был важным рынком для АЛРОСА. По информации издания EUobserver, запрет на импорт алмазов из России затронет ювелирные изделия, содержащие алмазы и жемчуг, в том числе наручные часы.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Ни грани России».

Петр Бузлаев

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