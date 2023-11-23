Турецкая ставка почти дошла до предела

Центробанк Турции объявил о скором завершении цикла монетарного ужесточения, объявленного в июне 2022 года. За это время ставка была повышена шесть раз — с 8,5% до 40%. Это позволило замедлить ослабление национальной валюты — лиры, а также снизить помесячные темпы роста инфляции — в годовом выражении ее уровень, впрочем, по-прежнему превышает 60%. Регулятор, однако, фиксирует снижение инфляционных ожиданий и охлаждение внутреннего спроса, хотя и указывает на сохранение внешних рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Центробанк Турции по итогам ноябрьского заседания повысил ставку еще на 5 процентных пунктов, до 40%. Это шестое повышение подряд — в июне, на фоне резкого ослабления лиры после президентских выборов, регулятор объявил о начале ужесточения денежно-кредитной политики (на тот момент ставка составляла 8,5%). В результате текущий уровень ставки стал максимальным с середины 2003 года. В заявлении по итогам встречи регулятор указал, что в дальнейшем темпы ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) замедлятся, так как уровень ставки уже «в значительной степени соответствует тому уровню, который необходим для установления курса на снижение инфляции», и цикл завершится «в течение короткого времени». При этом национальный банк продолжит придерживаться более жесткой политики для поддержания макрофинансовой стабильности (в том числе для обеспечения притока средств на депозиты).

В ЦБ Турции отмечают признаки улучшения инфляционных ожиданий, а также охлаждение внутреннего спроса из-за ужесточения условий кредитования на фоне роста ставок (это повлияло в первую очередь на потребительское кредитование).

Отдельно регулятор указывает на стабилизацию курса лиры — этому способствовали улучшение счета текущих операций платежного баланса (в сентябре был зафиксирован профицит в $1,88 млрд, в том числе торговый дефицит сократился до $5 млрд), рост спроса на активы, номинированные в лирах, и увеличение резервов. Заметим, впрочем, что курс лиры к доллару продолжает слабеть (сейчас 28,8 лиры за $1), однако значительно медленнее, чем до объявления курса на ужесточение ДКП.

В годовом выражении инфляция остается высокой — в октябре показатель составил 61,36% против 61,53% в сентябре. Помесячная динамика, однако, подтверждает тренд на замедление роста цен — в октябре они увеличились на 3,43% против 4,75% месяцем ранее (в июле—августе цены росли более чем на 9% на фоне всплеска в туристическом секторе).

Тем не менее высокий уровень спроса, устойчивость инфляции в услугах и геополитические риски продолжают оказывать давление на рост цен, замечают в ЦБ.

Текущий цикл повышения ставки фактически подтвердил необходимость ужесточения политики для борьбы с инфляцией и ослаблением нацвалюты, до этого власти Турции пытались реализовать обратную концепцию — «новую экономическую модель», предполагающую снижение ставок для удешевления стоимости кредитования (эта модель позволяет стимулировать рост капвложений, но обесценивает доходы населения). Расхождение уровня ставок и инфляции в Турции началось с осени 2021 года — тогда инфляция достигла 20%, а уровень ставок, напротив, стал снижаться (в 2021 году — с 19% до 14%, в 2022-м — до 9%, в 2023-м — до 8,5%).

Новый курс был объявлен после смены кабинета министров и главы Центробанка — один из ключевых постов, главы Минфина, был отдан экономисту с опытом работы в инвестбанках и стороннику умеренной фискальной политики Мехмету Шимшеку, занимавшему эту должность в 2009–2015 годах, на пост же главы ЦБ была назначена Хафизе Гайе Эркан, работавшая до этого преимущественно в американских банках, в том числе в Goldman Sachs.

Татьяна Едовина