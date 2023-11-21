Песков: Украина много раз словесно покушалась на Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о допустимости убийства Владимира Путина. По словам господина Пескова, «ничего у них не получится».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если вы помните, покушались словесно на Путина много раз из Украины, на самых разных уровнях. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет, ничего у них не получится»,— сказал Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Так он прокомментировал интервью Владимира Зеленского газете The Sun 20 ноября, в котором украинского президента спросили, воспользуется ли Украина «шансом» убить Владимира Путина, если у нее будет такая возможность. «Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю»,— ответил господин Зеленский.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».