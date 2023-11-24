Путин призвал расширить подготовку кадров в сфере искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в стране будет утверждена новая стратегия развития искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, необходимо продолжать усилия в этом направлении, в том числе за счет расширения подготовки кадров ученых-разработчиков вузами, лидирующими по качеству обучения специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин выступает на пленарном заседании конференции AI Journey

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании конференции AI Journey

Фото: пресс-служба президента РФ

«Как один из первых шагов будет подписан указ президента, утверждена новая редакция национальной стратегии развития искусственного интеллекта. С учетом стремительного роста технологий в этот документ будет внесен ряд существенных изменений, конкретизированы цели и задачи, прежде всего речь о расширении фундаментальных и прикладных исследований в области генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей»,— сказал глава государства на пленарном заседании конференции AI Journey.

Владимир Путин заявил, что с внедрением ИИ в науку, образование, здравоохранение начинается «новая глава» существования человечества. Он отметил, что Россия должна стать одной из самых комфортных юрисдикций для развития ИИ. За последние годы, отметил глава государства, отечественные отрасли экономики и социальной сферы расширили использование решений в области ИИ в 1,5 раза.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что использование технологий искусственного интеллекта компаниями станет обязательным условием для получения бюджетных субсидий. Подход протестируют в 2024 году для компаний, выручка которых превышает 800 млн руб. По оценкам правительства, внедрение технологий ИИ поспособствует росту ВВП на 6% до 2030 года.

Лусине Баласян