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Коммерсантъ FM
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Владимиру Путину нужно особое приглашение

И его сделал глава Чечни Рамзан Кадыров

20 ноября президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево видеоконференцию, посвященную прежде всего Дню работника транспорта. В прямом эфире регионам было передано неимоверное количество общественного транспорта, но специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников остановился на одном регионе — Чечне. Рамзан Кадыров, дон, не подвел.

Владимир Путин, как обычно, был в этот вечер на всех экранах страны

Владимир Путин, как обычно, был в этот вечер на всех экранах страны

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин, как обычно, был в этот вечер на всех экранах страны

Фото: пресс-служба президента РФ

Автобусы, троллейбусы и электробусы к празднику переданы Амурской, Волгоградской, Нижегородской, Оренбургской, Калужской, Мурманской, Новосибирской и Ростовской областям, Чечне, Башкортостану, Пермскому и Ставропольскому краям. 570 единиц. Праздник!

Главы нескольких регионов были удостоены чести предстать перед президентом по видео-конференц-связи. Они отчитывались долго и подробно. Так что Рамзан Кадыров, глава Чечни, похоже, соскучился один на большой пустынной площади и подмерз. Он переминался с ноги на ногу, крутил головой... Тосковал, в общем.

Тем временем отчитались, кажется, уже все, и даже далекая Амурская область уже случилась. А потому что Рамзана Кадырова приберегли, видимо, напоследок. И разве пожалели?

— Уважаемый Владимир Владимирович! — зачитал Рамзан Кадыров то, что следует.— Несмотря на санкционные ограничения Запада против России, наша страна продолжает экономически развиваться благодаря вашим мудрым решениям...

И ни один «дон» не прорвался в паузах между словами, обратил я внимание еще и потому, что с самого начала ждал: будет или нет? И вот может ведь, если очень хочет!

Потому что на самом деле надо просто читать, и все. Если в тексте нет «дона», то и нет. А как ты прочитаешь то, чего нет? Это же выход. Простой и яркий.

— ...Мы вышли из ситуации не с минусом, а с большим знаком «плюс»! — продолжал Рамзан Кадыров.— И продолжаем развивать все сферы! В каком упадке была транспортная сфера в Чеченской Республике после двух военных кампаний!..

Рамзан Кадыров назвал происходившее «военными кампаниями», чтобы никому не было, очевидно, обидно.

— Круглосуточно работают аэропорт, автовокзалы, автостанции (правильно, есть разница.— А. К.)... За это вам большое спасибо! Владимир Владимирович, для вас… для нас,— поправился глава Чечни,— честь называть себя вашим пехотинцем!

Я попробовал представить себе, что нечто в этом роде произнесли бы на празднике начала движения новых единиц общественного транспорта уже выступившие главы Волгоградской или Оренбургской области... Нет, только не это. А от Рамзана Кадырова мы, признаться, ждали. И если бы промолчал, расстроились бы и даже приуныли.

— Готовы выполнить ваш приказ! — продолжал Рамзан Кадыров.

И тут произошло, мне показалось, непоправимое. Рамзан Кадыров оторвался от написанного текста.

— Спасибо еще раз за большое внимание,— воскликнул он,— которое вы уделяете именно Чеченской Республике! Но я хотел бы передать от наших старейшин, дон, слова, дон, такие, дон, что они меня ругают...

Все «доны», что закипали у него на губах, пока он произносил написанный текст, сразу вырвались наружу, когда он заговорил сам собой.

— Вы все сделали для нас, дон! — обращался Рамзан Кадыров к президенту.— Восстановили республику, автовокзалы, аэропорты (Рамзан Кадыров, надо отдать ему должное, не уходил от транспортной темы.— А. К.). Вся республика восстановлена, дон!

Дон поощрительно кивнул.

— Но вы давно не были у нас. Поэтому они меня ругают, дон! — пожаловался глава республики на старейшин.

И вот что я скажу: ему сейчас не изменял вкус. То есть он вроде шутил, но ведь без перебора.

— И просили вам передать, чтобы вы приехали к нам в республику! — закончил глава Чечни.

И, между прочим, вышло коротко.

Что искал Владимир Путин в столице Казахстана

— Спасибо большое! — отозвался господин Путин.— Все, что сделано в республике, сделано руками талантливого трудолюбивого чеченского народа,— предсказуемо поправил он Рамзана Кадырова.— Под вашим руководством и вашей команды (слово «команды» прозвучало не в привычном бизнес-значении, а по отношению к главе Чечни как-то особенно.— А. К.). Республика преобразилась! Просто с тех трагических лет, о которых вы сейчас вспомнили (после военных кампаний.— А. К.), до сегодняшнего дня прошло не так уж много времени, а не узнать ничего! Просто процветающая республика!.. Помните, еще был момент, когда думали, не перенести ли вообще республику... э, столицу республики в другое место, потому что было разрушено почти все до основания (в результате сложных отношений центра, который уже тогда представлял Владимир Путин, и субъекта федерации, который начал представлять Рамзан Кадыров.— А. К.). Теперь эти мысли кажутся странными. Потому что Грозный — просто замечательный город!

Нет, господин Путин не пообещал, что скоро заглянет. Хотя предвыборная кампания продиктует свои правила.

Пока, правда, не очень понятно какие.

Андрей Колесников

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