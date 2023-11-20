Президентом Аргентины стал Безумец

Новым президентом Аргентины избран 53-летний Хавьер Милей по прозвищу Безумец. Он ультраправый либертарианец и самопровозглашенный анархо-капиталист, обещавший покончить с инфляцией и переориентировать страну на сотрудничество с США и Израилем, сведя к минимуму связи с традиционными торговыми партнерами Аргентины — Китаем и Бразилией, а заодно и с Россией. Сторонники новоизбранного лидера видят в господине Милее провидца и мага, способного вывести Аргентину из тяжелого и затяжного экономического кризиса. Противники предрекают стране мрачное будущее в случае, если все из озвученного новым президентом в ходе предвыборной кампании будет претворено в жизнь. Впрочем, в этом есть некоторые сомнения.

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Фото: Natacha Pisarenko / AP Хавьер Милей

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Аргентину поднимают с колен

Во втором туре президентских выборов в Аргентине, состоявшемся в минувшее воскресенье, победу одержал кандидат от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает» Хавьер Милей. Знаменитый телекомментатор, переквалифицировавшийся в политики, набрал 55,69% голосов против 44,3%, отданных за его соперника — министра финансов Серхио Массу, представлявшего правящее ныне движение перонистов. Такого большого числа голосов — 14,4 млн — после окончания периода военной диктатуры в 1983 году не получал ни один из кандидатов в главы Аргентины.

«Сегодня историческая ночь для Аргентины,— обратился Хавьер Милей к своим ликующим сторонникам, собравшимся у его предвыборного штаба в отеле Libertador в Буэнос-Айресе.— Сегодня наступил конец упадка Аргентины. Сегодня конец модели вездесущего государства, которая ведет к обнищанию аргентинцев».

За последние годы аргентинцы и правда обнищали. По ряду оценок, к середине нынешнего года уровень бедности в стране вырос до 43% (сейчас в бедности живут 12,5 млн жителей — на миллион больше, чем годом ранее), а инфляция, еще в начале года превышавшая 100%, к октябрю достигла 140%.

Для коренного изменения такой «трагической реальности» Хавьер Милей, именующий себя анархо-капиталистом, пообещал провести ряд радикальных реформ. Например, сократить госрасходы на 15% (в частности, за счет закрытия Министерств культуры и образования), упразднить Центробанк и перевести экономику на доллары США вместо обесценивающегося с каждым днем песо.

Среди других не менее радикальных идей крайне правого президента значились легализация продажи донорских органов, запрет абортов, которые были легализованы в стране только пару лет назад, ослабление контроля за продажей огнестрельного оружия и приватизация сектора здравоохранения, который в Аргентине всегда находился в руках государства.

Впрочем, после первого тура президентских выборов, где Хавьер Милей финишировал вторым, он отказался от своих затей с оружием и здравоохранением, чтобы не отпугнуть центристский электорат. В своей последней предвыборной рекламе кандидат от правых (а теперь уже президент, официально вступающий в должность 10 декабря) заверил избирателей, что не будет приватизировать сферы образования или здравоохранения.

Внешнее переустройство

Новоиспеченный глава Аргентины, снискавший себе прозвище Безумец, проявил себя ниспровергателем основ и в сфере внешней политики. Идя на выборы, Хавьер Милей, изучающий Тору и отказавшийся от перехода в иудаизм только потому, что эта религия запрещает работать по субботам, обещал ориентироваться на США и Израиль. Он даже замыслил перенести посольство Аргентины в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Зато нынешним главным торговым партнерам Буэнос-Айреса — Бразилии и Китаю — был обещан от ворот поворот. По той причине, что господин Милей не желает иметь дела с социалистами и коммунистами, Китай, являющийся вторым по величине направлением аргентинского экспорта после Бразилии, удостоился от будущего президента эпитета «убийственной» страны. А в случае с соседней Бразилией Хавьер Милей и вовсе не раз переходил на личности, называя ее президента Лулу да Силву «коррумпированным коммунистом».

Кроме того, в ходе своей предвыборной кампании Милей угрожал вывести Аргентину из Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР, также входят Бразилия, Парагвай и Уругвай) и нещадно раскритиковал готовящееся торговое соглашение между этим блоком и ЕС, считая планируемое объединение «низкокачественным таможенным союзом, который ведет к отвлечению торговли и наносит ущерб каждому из его членов».

Наконец, без пяти минут президент Аргентины прямо заявлял и о том, что не намерен работать с Россией и что при нем страна откажется от вступления в БРИКС, куда ее пригласили с 1 января 2024 года и куда Буэнос-Айрес, по сути, сам напросился при уходящем главе государства Альберто Фернандесе.

Первым из представителей России победу Хавьера Милея прокомментировал посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов, выразивший в Telegram-канале посольства надежду на то, что взаимоотношения двух стран при новой администрации окажутся столь же дружественными, как и раньше. Схожие надежды позднее озвучил и вице-спикер Совфеда Константин Косачев, заявив «РИА-Новости», что Россия готова и далее находить с Аргентиной общий язык в построении многополярного мира. «Предвыборные обещания были крайне радикальными, и это не может не настораживать. Однако ответственность за власть очень часто существенно убавляет радикализм избирательной кампании. Так что будем судить по делам, а не по словам»,— отметил он.

Дипломатичным и сдержанным проявил себя и бразильский лидер, невзирая на нескрываемую нелюбовь к нему его будущего аргентинского коллеги. «Демократия — это голос народа, и ее всегда нужно уважать. Я желаю следующему правительству удачи и успеха. Аргентина — великая страна и заслуживает нашего полного уважения»,— заявил Лула да Силва, не называя, впрочем, избранного лидера по имени.

А вот левый президент Колумбии Густаво Петро, который открыто поддерживал на выборах конкурента господина Милея Серхио Массу, не стал кривить душой.

«В Аргентине победили крайне правые... Печально для Латинской Америки»,— честно признался он в одной из соцсетей.

И тут же получил на это ироничный комментарий от другого латиноамериканского лидера из стана правых — президента Сальвадора Найиба Букеле: «А теперь скажите это без слез».

Между тем, пока некоторые левые политики не скрывали своего разочарования победой Хавьера Милея, правые не скрывали радости. Одним из первых, кто поспешил поздравить аргентинца, стал экс-президент Бразилии Жаир Болсонару. «В Южной Америке вновь затеплилась надежда»,— отметил бывший бразильский ультраправый политик в соцсети X, приветствуя победу «честности, прогресса и свободы».

Не преминул отметиться по этому случаю и экс-президент США Дональд Трамп, с которым избранного аргентинского либертарианца сравнивали на протяжении всей кампании. «Весь мир смотрел! Я очень горжусь тобой. Ты перевернешь свою страну и действительно сделаешь Аргентину снова великой»,— перефразировал бывший президент свой собственный предвыборный лозунг.

Поживем — увидим

Впрочем, большинство беспристрастных комментариев свелось к тому, что порой сказать проще, чем сделать. Аргентинские экономисты, например, отметили, что грандиозное обещание господина Милея по замене песо на доллар США в краткосрочной перспективе совершенно нереализуемо, поскольку у Центрального банка страны практически нет долларов и нет доступа к международным кредитам.

А местные политологи напомнили, что созданная лишь в 2021 году коалиция «Свобода наступает», от которой Хавьер Милей шел на выборы, контролирует всего 8 из 72 мест в Сенате и 38 депутатов в 257-местной нижней палате парламента. К тому же у нее нет губернаторов ни в одной из 23 аргентинских провинций. И хотя экс-президент Аргентины Маурисио Макри обещал, что его правоцентристская коалиция «Вместе за перемены» поддержит однопартийцев господина Милея в проведении разумных реформ, у других лидеров коалиции таких планов нет.

Это, впрочем, не сняло опасений, что непредсказуемый президент не оставит усилий сделать страну такой, какой он обещал. По мнению ряда экспертов, если он будет агрессивно проводить свою линию, страну ждет довольно мрачный сценарий. Не исключены массовые волнения, общенациональные забастовки и прочие потрясения.

Наталия Портякова