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«Вкусвилл» бронирует столики

Ритейлер выкупил бренд и активы кафе «Андерсон»

Рост рынка общепита в России привлекает на него непрофильных игроков. Как стало известно “Ъ”, продуктовый ритейлер «Вкусвилл» выкупил бренд и основные активы сети «Андерсон» оценочной стоимостью в 600–800 млн руб. Сделка позволит ритейлеру расширить группу потребителей и каналы поставки продуктов под своими брендами, полагают аналитики.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Вкусвилл» покупает сеть семейных кафе «Андерсон», рассказали знакомый со сделкой источник “Ъ” и собеседник на рынке торговой недвижимости. Во «Вкусвилле» уточнили “Ъ”, что уже закрыли сделку по покупке бренда «Андерсон» и основных активов сети. По данным ЕГРЮЛ, подконтрольное «Вкусвиллу» ООО «Вкусвилл кафе» в ноябре стало залогодержателем долей в ООО «Андерсон-Франчайзинг», ООО «ТД Андерсон», ООО «Фабрика счастья Андерсон» и ООО «Икке».

Сеть «Андерсон» основана в 2009 году Анастасией Татуловой. Включает кондитерскую фабрику и около 40 кафе, работающих в основном по франшизе в Москве, Подмосковье, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Архангельске, а также в Казахстане. Согласно ЕГРЮЛ, госпожа Татулова владеет по 67% «ТД Андерсон» и «Андерсон-Франчайзинг», еще 33% и 25% в этих компаниях принадлежат ООО «НРК» Александра Лебедева. «Фабрикой счастья Андерсон» и «Икке» владеет гендиректор «ТД Андерсон» Лолита Хайдарова.

«Вкусвилл» основан в Москве в 2012 году Андреем Кривенко, среди инвесторов был Baring Vostok. Управляет более 1,4 тыс. магазинов, где с 2019 года открыто 300 кафе, 55 пекарен и 80 dark kitchen «Сгоряча». Выручка в 2022 году выросла на 25,4%, до 203,39 млрд руб., чистая прибыль составила 3,09 млрд руб.

Во «Вкусвилле» сообщили, что планируют продолжать развитие сети «Андерсон» по франшизе и рассчитывают усилить свои позиции на рынке общественного питания. В ритейлере уточнили, что у компаний уже были общие проекты: в 2018 году «Вкусвилл» начал продавать десерты «Андерсон», а затем включил блюда из кафе в свой сервис доставки из ресторанов.

Анастасия Татулова в 2020 году рассказывала Forbes, что Андрей Кривенко в условиях кризиса из-за пандемии COVID-19 «предложил помощь деньгами на закрытие кассового разрыва». Представитель «Андерсона» и госпожа Татулова не ответили “Ъ”, связаться с Александром Лебедевым не удалось. Стоимость фабрики-кухни и бренда «Андерсон» гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил в 600–800 млн руб. По оценке аналитика, в 2022 году вся сеть кафе получила 2,5 млрд руб. выручки без НДС.

Сама госпожа Татулова в 2020 году оценивала свой бизнес более чем в 1 млрд руб. Источники “Ъ” на ресторанном рынке говорят, что «Вкусвилл» давно искал активы на ресторанном рынке для приобретения, а Анастасия Татулова могла захотеть выйти из бизнеса из-за «административного давления». Весной 2022 года она покинула пост омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства, пояснив Forbes, что работа «стала попросту опасна» для нее и ее близких. В ноябре 2022 года госпожа Татулова также сообщала о масштабных проверках во всех кафе сети.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что для «Вкусвилла» сделка создает возможность расширить свою группу потребителей за счет посетителей «Андерсон» и получить еще один канал для сбыта продуктов под собственными брендами. Концепция «Андерсон» совпадает с позиционированием «Вкусвилла», соглашается Михаил Бурмистров. У «Вкусвилла» есть и ресурсы на дальнейшее развитие «Андерсона», добавляет гендиректор RestCon Елена Перепелица.

На ресторанном рынке наметилось восстановление трафика. Посещаемость ресторанов Москвы, остававшаяся с начала 2023 года ниже прошлогодних показателей, в сентябре—октябре начала расти. Число заказов год к году увеличилось на 8%, а выручка — на 17%. Фиксируется прирост трафика и по всей стране, хотя участники рынка видят остающуюся приверженность потребителей к экономии (см. “Ъ” от 7 ноября). По данным Росстата, в январе—сентябре оборот ресторанного рынка вырос на 13,1%, до 2,03 трлн руб.

Дарья Андрианова, Алина Савицкая

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