За сим — новые проверки

Как стало известно “Ъ”, правительство обсуждает ужесточение оборота сим-карт. В частности, власти хотят, чтобы операторы активировали проданные сим-карты только после проверки паспортных данных абонентов в МВД. Сейчас они могут активировать сим-карты сразу после покупки, а операторы сверяют информацию с базой МВД в течение месяца. Операторы считают, что новые правила приведут к трудностям в заключении новых контрактов и, наоборот, спровоцировать активизацию серого оформления сим-карт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Источники “Ъ” в двух крупных операторах связи рассказали, что Минцифры и МВД обсуждают с другими ведомствами и участниками рынка изменения в регулировании оборота сим-карт. В частности, предлагается усилить проверку абонентов. Речь идет о том, чтобы операторы активировали проданные сим-карты только после проверки паспортных данных абонента в МВД. Источник “Ъ” в одном из федеральных операторов уточнил, что идея пока «не оформлена в законодательную инициативу».

По словам собеседника “Ъ” (эту информацию подтвердили в Tele 2), сейчас операторы сверяют паспортные данные абонентов с базами МВД в течение 30 дней после продажи сим-карты, которая активируется фактически с момента установки в телефон. Пока не ясно, в какие сроки должна проходить сверка с базами МВД, уточнил он, однако предполагает, что на это потребуется как минимум два дня: «Все будет зависеть от интеграции систем». Минцифры утверждают, что не выступали с подобной инициативой. В МВД и Роскомнадзоре не ответили “Ъ”.

Сейчас полномочия по мониторингу соблюдения операторами обязанности по проверке сведений об абонентах принадлежат Роскомнадзору, отмечают в Tele2: «Каждый из операторов передает в ведомство данные, в том числе обо всех заключаемых договорах, они проверяются, и в случае вопросов регулятор делает запрос на повторную идентификацию».

В «Вымпелкоме» поддерживают «инициативы, направленные на борьбу с распространением серых сим-карт и каналами их сбыта».

Однако, подчеркнули в компании, принимая новые меры по обязательной идентификации абонентов, «важно уделить внимание построению клиентского пути для нерезидентов — они не должны столкнуться со сложностями с получением услуг связи». В «МегаФоне» и МТС отказались от комментариев.

В конце 2022 года правительство утвердило поправки к КоАП, по которым ужесточилась ответственность компаний за продажу сим-карт без предъявления паспорта покупателем и установления его личности (ст. 13.29 КоАП РФ).

Новая редакция КоАП предусматривает штраф для должностных лиц в размере 30–50 тыс. руб., для юрлиц — 300–500 тыс. руб., поправки вступили в силу 1 марта. Как сообщал Роскомнадзор в августе, операторы мобильной связи представили регулятору данные по 216,7 млн абонентов, что составляет 65% от их активной абонентской базы, в 4,4% из них обнаружены нарушения (около 9,5 млн абонентов).

Сегодня действуют три основных канала продаж сим-карт, говорит директор «S+Консалтинг» Айса Бадаева: официальная розница операторов, мультибрендовая крупная розница (например, крупные торговые сети, продающие технику и электронику), локальные дистрибуторы.

«С введением МВД дополнительной проверки сим-карт, вероятно, первой из процесса продаж выпадет мелкая локальная розница, поскольку усложнение процесса проверки приведет к значительному увеличению нагрузки на сотрудников»,— полагает госпожа Бадаева. В среднем через такие каналы проходит 10–15% продаж сим-карт крупных российских операторов, добавляет эксперт. «Если процесс по дополнительной проверке со стороны МВД будет организован грамотно, то крупные мультибренды, скорее всего, будут продолжать продажи. Если единственным каналом продаж останется официальная розница операторов, то им важно будет обеспечить высокую доступность точек для клиентов и оптимизировать процесс (например, запустить выездной сервис)»,— отмечает Айса Бадаева.

Притом что в среднем один крупный российский оператор может продавать до 1,5 млн сим-карт в месяц, МВД придется максимально эффективно организовать процесс, чтобы обеспечить сроки проверки в течение не более одного-двух дней, считает госпожа Бадаева: «Иные сроки вызовут значительный негатив на стороне клиентов».

Собеседник “Ъ” в одном из операторов предупреждает, что нововведение затруднит заключение новых контрактов не только иностранцами, но и гражданами РФ. Более того, уточняет он, необходимость дополнительной интеграции систем может сделать невозможным дистанционное оформление сим-карт: «Это само по себе может спровоцировать нелегальный оборот сим-карт, тем самым обесценив предпринятые ранее усилия по обелению рынка мобильной связи».

Татьяна Исакова