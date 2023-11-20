«Руспродсоюз»: стоимость новогоднего стола за год выросла на 9%

Новогодний стол в 2023 году обойдется на 9,17% дороже, чем год назад. Такие данные приводит ассоциация «Руспродсоюз» для «Российской газеты». Сильнее всего подорожали мандарины, курица и яйца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В стандартный набор продуктов на новогодний стол входят: салаты «Оливье», «Селедка под шубой», горячее блюдо (как правило, курица) и бутерброды с красной икрой. По словам зампредседателя правления «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, на семью из четырех человек новогодний стол выйдет примерно на 5,5 тыс. руб. Год назад приготовить новогодние угощения можно было менее чем на 5 тыс. руб.

Сильнее всего за год подорожали мандарины (35%), курица (почти 27%) и яйца (25%). Курица подорожала с 181,6 руб. до 229,7 руб. за кг, яйца — с 78,2 руб. до 90 руб. за десять штук. Рост цен на яйца обусловлен дефицитом сотрудников на предприятиях, повышенным спросом и гриппом птиц. При этом красная икра с ноября 2022 года подорожала всего на 7% — с 5,7 тыс. до 6,1 тыс. руб. за кг.

Подешевел за год картофель — с 30 до 27,8 руб. за кг, майонез — с 280,2 руб. до 276,9 руб. за кг и сливочное масло — с 839,4 руб. до 835,2 руб. за кг.

Согласно последнему, ноябрьскому анализу Центробанка, инфляционные ожидания в России выросли. Регулятор обещает снизить инфляцию до 4%, тогда как население ожидает этот показатель как минимум на уровне 12%.

Подробнее — в материале «Россияне ждут от инфляции большего».

Анастасия Ларина