Все летит по плану

По данным “Ъ”, Росавиация предложила российским авиаперевозчикам начать полеты в Пхеньян. Представители регулятора обсуждают с коллегами из КНДР возможности расширения авиасообщения между странами. Пока, по данным “Ъ”, предложение поступило в «Аэрофлот» и «Аврору», последняя подтвердила «теоретическую готовность». Сейчас не на спецрейсе попасть в Пхеньян можно только из Владивостока самолетами Air Koryo. Туроператоры пока не получали запросов на восстановление туров в КНДР и не ожидают всплеска спроса. Эксперты полагают, что трафик будет в основном командировочный и деловой, хотя и ожидают небольшого потока любителей экзотики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, делегация Росавиации на минувшей неделе посетила Северную Корею для согласования с управлением гражданской авиации КНДР организации рейсов российских перевозчиков в Пхеньян. Предложение оценить готовность к таким перевозкам, по данным “Ъ”, получил «Аэрофлот» и дальневосточная «Аврора». Речь, говорят источники “Ъ”, может идти об увеличении числа регулярных рейсов и корректировке соглашений о воздушном сообщении (СВС). В первом СВС между СССР и КНДР назначенным перевозчиком был «Аэрофлот». В СВС от 1997 года говорится, что каждая сторона может назначить любое авиапредприятие, письменно уведомив другую. «Дополнительные, специальные и чартерные рейсы» выполняются по предварительному запросу без ограничений. Сообщение предусмотрено между Москвой, Владивостоком и Пхеньяном.

Действующих допусков на полеты в КНДР у «Аэрофлота», по данным источника “Ъ” в отрасли, нет. О существовании назначенных перевозчиков ему неизвестно: до приостановки авиасообщения в 2020 году из-за пандемии перелеты со стороны РФ, по его данным, выполнялись «в основном спецбортами».

В «Аэрофлоте», Росавиации и Минтрансе от комментариев отказались. Как рассказал “Ъ” глава «Авроры» Константин Сухоребрик, перевозчик подтвердил Росавиации «техническую возможность начала рейсов из Владивостока» после того, как в конце августа между странами было возобновлено авиасообщение. Сейчас полеты во Владивосток дважды в неделю выполняет единственная авиакомпания КНДР Air Koryo. Билет, говорится на ее сайте, стоит $230. Также Air Koryo летает в Пекин. Согласно Flightradar24, в парке Air Koryo десять самолетов возрастом до 44 лет, за рубеж летают два Ту-204 (14 и 30 лет) и один Ан-148 (10 лет).

«В новых внешнеполитических реалиях Россия формирует новые партнерства, строительство и развитие которых без прямого авиасообщения из Москвы не слишком комфортно,— говорит глава «Авиапорта» Олег Пантелеев.— Основные интересанты таких рейсов — из деловых и политических кругов — находятся в Москве». Поэтому наличие прямых перелетов, выполняемых российскими авиакомпаниями, значительно повысило бы возможности российских делегаций посещать Пхеньян.

У российских авиакомпаний нет узкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, способных выполнять беспосадочные полеты между столицами, говорит эксперт, «а на широкофюзеляжных самолетах не получится обеспечить должную загрузку для высокочастотного сообщения». В этой ситуации рейсы со стыковкой во Владивостоке «логичны с точки зрения коммерции, хотя и менее комфортны для пассажиров». Позже, когда направление будет раскатано, заключает он, можно будет говорить о возобновлении прямых рейсов несколько раз в неделю.

По словам собеседников “Ъ” в отрасли, сейчас авиасообщение в КНДР состоит из «командировочного трафика». Загрузку самолетов из Пхеньяна, предполагают они, в основном формируют «рабочие, в основном строители». Как рассказали собеседники “Ъ” на туристическом рынке, интерес к направлению вырос после встречи президента Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном в сентябре, а также визита главы МИДа Сергея Лаврова в Пхеньян в октябре. По словам собеседника “Ъ” в компании-операторе бизнес-авиации, осенью там получили несколько запросов VIP-клиентов о возможности посещения Пхеньяна на бизнес-джетах. Но запуск туров, по их информации, до 2024 года не предвидится.

До пандемии туристы из РФ могли посетить КНДР в рамках организованных туров. Как рассказали “Ъ” в двух крупных турагентствах Москвы, в среднем им удавалось каждые полгода собирать одну группу на 10–15 человек. Разрешения на въезд и визы оформлялись через фирмы-посредники во Владивостоке, сотрудничающие с консульским отделом посольства КНДР в РФ. Получение документов занимало около трех недель, цена тура на человека — от $500 до $1 тыс.

Обычно при открытии новых зарубежных направлений власти (Росавиация и с 2022 года Минэкономики) направляют запрос по оценке потенциального спроса в Российский союз туриндустрии, в 2023 году для КНДР его не поступало, сообщил “Ъ” вице-президент союза Дмитрий Горин. От других комментариев он воздержался.

По мнению другого собеседника “Ъ” в туротрасли, несмотря «на ситуативный интерес», трафик в Пхеньян вряд ли будет превышать несколько тысяч человек в год. Для сравнения он привел Иран, «более открытую, но также находящуюся под санкциями страну» с прямыми рейсами из РФ: ее, по данным погранслужбы ФСБ, в 2022 году посетили всего 20 тыс. россиян. Хотя, добавляет он, «безусловно, найдутся любители экзотики, готовые прожить неделю без интернета и под присмотром ради сувениров и галочек на карте».

Сложность попадания в КНДР — «больше стереотип, чем правда, это обычная турпоездка», говорит фотохудожник, автор YouTube-блога о путешествиях «Планетка» Петр Ловыгин, побывавший там для съемок в 2017 году. Официальную программу можно разнообразить за дополнительную плату — например, дегустацией «блюда из собаки, посещением корейского цирка, бара или тира». Контроль осуществляли русскоязычный гид и «сотрудник органов», сопровождающие за пределами отеля. Наиболее яркие эмоции при этом, по словам господина Ловыгина, оставляют «общая атмосфера в стране и настроение населения, живущего по строго определенным правилам».

Программа поездки плотная и почти не предполагает свободного времени без гида, отмечает автор блога «The Люди» Антон Лядов, снимавший в КНДР фильм в 2019 году. При этом участникам группы давали возможность самостоятельно «приобрести сувениры или сделать фотографии». Съемочная группа въезжала на поезде из Китая, у пассажиров пристально досматривали вещи и телефоны. Наиболее сильное впечатление, по его словам, производит то, как «люди живут в необычных условиях закрытого общества». «Ностальгирующим по СССР туристам», заключил он, там однозначно понравится, а другим путешественникам будет интересно и «безопасно при условии соблюдения инструкций и уважения к символам страны».

Айгуль Абдуллина