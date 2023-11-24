Суд в Москве арестовал главу подразделения РЖД Белянкина по делу о мошенничестве

Дорогомиловский суд Москвы арестовал начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом (ЦПЛ) РЖД Алексея Белянкина по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Об этом «РИА Новости» сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Белянкин в 2011 году

Фото: Пресс-служба РЖД Алексей Белянкин в 2011 году

Фото: Пресс-служба РЖД

Суд вынес решение об аресте в начале ноября. Защита подала апелляцию на заключение Алексея Белянкина под стражу. Другие подробности дела не раскрываются.

ЦПЛ, согласно информации на сайте РЖД, занимается корпоративным управлением пригородными пассажирскими компаниями и разрабатывает стратегию их развития, взаимодействует с федеральными и региональными органами власти по вопросу организации перевозок.

Лусине Баласян