Рабочая группа по СВО предложила дать добровольцам льготы, как у контрактников

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) передала президенту РФ Владимиру Путину очередной доклад со своими предложениями. Среди прочего они инициировали распространение ряда льгот, которыми могут пользоваться контрактники, на добровольцев, сообщил глава рабочей группы первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак в Telegram.

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Что предлагает рабочая группа:

распространить на добровольцев ряд льгот, которые есть сейчас у контрактников: единовременные выплаты в случае ранения или гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество;

позволить родителям и супругам тяжелораненых брать отпуск на работе на период ухода;

позволить членам семьи регистрировать участника СВО по месту жительства по доверенности;

утвердить единый порядок бронирования билетов для участников СВО, которые едут в отпуск или на лечение (господин Турчак обращает внимание на случаи, когда в продаже есть только билеты в бизнес-класс, которые не возмещаются, или на места без багажа);

дать возможность участникам СВО проходить без очереди комплексную реабилитацию, если они получили травму, ранение, контузию или инвалидность во время боевых действий.

Господин Турчак также сообщил о работе над вопросом протезирования. Для него требуется не только предоставление технических средств реабилитации, но и оказание медуслуг (массаж, физиолечение, лечебная физкультура). «Сегодня при протезировании это не предусмотрено. В результате человеку предоставляется средство реабилитации, которым он не может пользоваться»,— написал господин Турчак. Рабочая группа предложила поручить правительству включить в комплекс услуг по протезированию оказание медпомощи.

Леонид Уварчев