«Траст» перевел баррели в рубли

После нескольких лет безуспешных попыток «Трасту» все же удалось найти покупателя на бывшие активы Ruspetro. Неназванный победитель в ходе аукциона получил месторождения в ХМАО с запасами 127 млн тонн нефти, заплатив 20 млрд руб.— в 2,6 раза больше начальной цены. По мнению экспертов, сделка прошла с премией, а покупателю придется вложить существенные средства в развитие добычи на этих месторождениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Трасту» удалось продать в ходе аукциона нефтедобывающие структуры АО «Инга» и АО «Транс-ойл» за 20 млрд руб., которые были основными активами частной нефтекомпании Ruspetro. Это почти в 2,6 раза больше начальной цены. В банке не раскрывают имя покупателя, но, по данным аукционной площадки, были получены заявки от шести претендентов. По словам собеседников “Ъ”, в аукционе участвовали структуры, связанные с крупными нефтяными компаниями. В ходе своей предыдущей сделки с нефтяными активами в конце 2020 года «Траст» продал «Зарубежнефти» «Уралнефтегазпром», который разрабатывает нефтегазоконденсатные месторождения в Оренбургской области.

20 миллиардов рублей выручил «Траст» от продажи на аукционе основных активов Ruspetro

«Инга» и «Транс-ойл» владеют лицензиями на Восточно-Ингинский, Поттымско-Ингинский и Пальяновский участки в ХМАО (суммарные извлекаемые запасы — 127 млн тонн нефти и 23 млрд кубометров газа), где расположены месторождения, отнесенные к Красноленинской группе. Добыча «Инги» и «Транс-ойла» в 2022 году составляла 120 тыс. тонн нефти, выручка — 3,5 млрд руб., EBITDA — лишь 700 млн руб.

По данным “Ъ”, участки «Инги» и «Транс-ойла» граничат с Ем-Еговским, Пальяновским, Каменным участками «Роснефти», Пальяновской площадью «Газпром нефти» и Талинским участком «Няганьнефти» (входит в Независимую нефтегазовую компанию Эдуарда Худайнатова). С юга же Поттымско-Ингинский участок граничит и с восточной частью Каменного участка ЛУКОЙЛа.

Акционерами Ruspetro были бывшие менеджеры РАО ЕЭС. По данным на начало 2019 года, собственниками актива являлись Limolines Transport Ltd (25,16%; ее связывали с экс-главой МОЭК Андреем Лихачевым), Александр Чистяков (15,7%), «Открытие Холдинг» и его структура Otkritie Investments Cyprus (33,87%), а также Makayla Investments BVI (9,9%) Андрея Раппопорта.

Сначала «Траст» инициировал банкротство «Инги» и «Транс-ойла», а также управляющей компании АО «Руспетро».

Причиной стал дефолт по обязательствам (суммарно составляли более $300 млн), которые они допустили в адрес основного кредитора в конце 2019 года. После того как компании были признаны банкротами, «Траст» неоднократно пытался продать право требования долга к бывшим структурам Ruspetro, но безуспешно. Лишь в этом году «Инга» и «Транс-ойл» полностью перешли под контроль «Траста», что и позволило банку продать их на аукционе. В июне 2023 года банк сообщал об урегулировании долга перед кредиторами на 24 млрд руб., львиная доля приходилась на сам банк. Это в целом соответствует цене продажи на аукционе.

Тот факт, что произошла сделка с этими активами спустя нескольких лет попыток сначала акционеров, а потом и банка-кредитора привлечь инвестора, говорит о том, что возрождается интерес отраслевых игроков к развитию и инвестированию в ресурсную базу, считает Карен Дашьян из Advance Capital. Он отмечает, что ценность данного актива в достаточно высокой ресурсной базе, а также уже сделанных крупных инвестициях в инфраструктуру для добычи и подготовки нефти, доступе к нефтепроводу «Транснефти». Несмотря на рост стартовой цены в 2,6 раза, с точки зрения величины запасов оценка в 20 млрд руб. вполне адекватна, однако с высокой вероятностью не все объемы будут вовлечены в разработку, считает господин Дашьян. Он поясняет, что потребуются использование высоких технологий добычи и существенные инвестиции, которые могут быть нецелесообразны экономически даже при текущей благоприятной конъюнктуре на рынке и слабом рубле. Вероятно, активы были проданы крупной нефтекомпании, считает эксперт, с учетом геологических рисков оценка актива содержит премию, с одной стороны, за размер, а с другой — отражает отсутствие других крупных частных активов, которые сейчас можно было бы приобрести на рынке.

Дмитрий Козлов