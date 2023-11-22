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Коммерсантъ FM
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Росстат: с начала года по 20 ноября потребительские цены выросли на 6,31%

Индекс потребительских цен за неделю с 14 по 20 ноября составил 100,2%, с начала ноября — 100,8%, с начала года — 106,31%, следует из оценки Росстата. Кроме того, согласно отчету статистической службы, просроченная задолженность по заработной плате в РФ на 1 ноября 2023 года составила 459,9 млн руб. и за месяц выросла на 84 млн руб. Рост долгов по зарплате зафиксирован Росстатом впервые с января.

В сегменте продовольственных товаров (за исключением плодоовощной продукции) за неделю сильнее всего подорожали яйца куриные (+4,5%), сосиски, сардельки (+0,5%), масло сливочное и хлеб (+0,4%). Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 2,1%. Сильнее всего подорожали огурцы (+7%), помидоры (+3,4%) и яблоки (+1,4%), сообщает Росстат.

Среди медикаментов с 14 по 20 ноября подорожали левомеколь и нимесулид (+0,5%), поливитамины (+0,4%), аллохол и ренгалин (+0,3%). Из предметов гигиены и товаров первой необходимости сильнее всего выросли цены на стиральные порошки (+0,4%), зубные пасты (+0,3%), туалетную бумагу, мыло хозяйственное и спички (+0,2%), следует из оценки службы.

Среди остальных непродовольственных товаров подорожали шампуни (+0,6%), майки, футболки мужские (+0,3%) телевизоры, доски обрезные, носки мужские и кроссовки для детей (+0,2%). По данным Росстата, цены на бензин за неделю снизились на 0,2%, на дизельное топливо — выросли на 0,1%.

В сфере услуг в среднем по России подорожали поездки на городском автобусе (+0,8%), троллейбусе (+0,2%). Средняя цена путевок в санатории увеличилась на 0,6%. Из остальных услуг сильнее всего подорожали модельная мужская (+0,5%) и женская (+0,4%) стрижки.

С конца октября власти РФ, пытаясь ограничить рост цен на продукты питания, пообещали ввести ряд ограничительных мер. Так, Минсельхоз анонсировал частичное ограничение экспорта мяса курицы и яиц с 1 декабря по 31 мая 2024 года и беспошлинный ввоз в страну в 2024 году до 160 тыс. тонн курятины. С декабря ограничения коснутся и твердой пшеницы, используемой при производстве макарон: ее экспорт предложено ограничить на полгода. На рынке сомневаются в ослаблении регулирования, называя пошлины «косвенным налогом для агробизнеса» и подчеркивая, что текущая политика государства может «лишить инвесторов стимулов».

Подробнее — в материале «Заговор еды».

Эрдни Кагалтынов

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