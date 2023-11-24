Сальдо: ликвидация последствий прорыва Каховской ГЭС завершена, режим ЧС снят
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отменил режим чрезвычайной ситуации, который вводился в связи с катастрофой на Каховской ГЭС. Ликвидация последствий подтопления завершена, сообщил губернатор. Пострадавшим гражданам и родственникам погибших выплачено более 185 млн руб.
Владимир Сальдо
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
«К настоящему времени полностью освобождены от воды 22 населенных пункта. Осушены улицы и здания, убраны завалы мусора, произведена санитарная обработка территорий. Полностью восстановлена связь, почти полностью — газоснабжение и централизованное водоснабжение в газифицированных и канализованных населенных пунктах»,— написал господин Сальдо в своем Telegram-канале.
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