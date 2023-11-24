Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вертикальный брат

Минцифры хочет централизовать системы видеонаблюдения

Минцифры предлагает включить в нацпроект «Экономика данных» инициативу, предполагающую создание национальной платформы для хранения и обработки информации всех систем городского видеонаблюдения РФ. Стоимость разработки платформы министерство оценивает в 12 млрд руб. Однако участники рынка, имеющие опыт организации подобных систем, считают, что расходы на полную консолидацию будут в пять-шесть раз больше и экономически эффективнее развивать централизованное видеонаблюдение на местах.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с презентацией главы Минцифры Максута Шадаева, представленной 21 ноября на стратегической сессии по нацпроекту «Экономика данных». Документ содержит предложения по структуре будущего нацпроекта, их реализация оценивается в 1,51 трлн руб. до 2030 года. Одна из инициатив предполагает централизацию действующих в РФ систем видеонаблюдения.

Судя по материалам, сейчас в российских городах работает 1,2 млн камер видеонаблюдения. Только половина камер из тех, что установлены за счет государства, подключены к централизованным системам в регионах. Доступа к частным камерам у региональных властей нет. В Минцифры считают нужным создать национальную «платформу для обработки и хранения данных с камер видеонаблюдения», которая сможет подключаться к региональным системам. Проект также предполагает обязательное подключение к платформе подъездных камер, затраты на установку которых могут быть заложены в бюджет капремонта многоквартирных домов.

Видеопоток будет анализироваться с помощью механизмов распознавания лиц и образов. Стоимость разработки платформы в министерстве оценивают в 12 млрд руб. В Минцифры рассчитывают, что в 2030 году число камер видеонаблюдения в стране вырастет до 5 млн и все они будут подключены к ИИ-системам, способным обрабатывать видеопоток. Это, по мнению чиновников, позволит среди прочего увеличить раскрываемость преступлений на 30%. В министерстве уточнили “Ъ”, что «отдельные категории собственников» будут обязаны ставить и подключать видеокамеры за свой счет.

Схожую инициативу еще в 2020–2022 годах разрабатывало МЧС в рамках проекта АПК «Безопасный город». Предполагалось обязать все регионы разворачивать интеллектуальные системы городской безопасности (сейчас они это делают по желанию). Регионы должны были перейти на единые стандарты сбора и обработки данных (видеопоток, информация с промышленных и противопожарных датчиков и т. д.), но хранить их на местах.

В октябре 2021 года МЧС подготовило законопроект о работе системы, однако его раскритиковали МВД и Минэкономики (см. “Ъ” от 7 февраля 2022 года). Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что «инициатива на паузе». “Ъ” направил запрос в МЧС.

Менеджер по цифровизации практики «Стратегия трансформации» «Рексофт Консалтинга» Илья Муха называет поставленную министерством задачу амбициозной: «Она требует не только серьезного оборудования для хранения, обработки и потокового анализа видео с помощью искусственного интеллекта, но и каналов связи, резервирования, большой высококвалифицированной команды».

В то же время источник “Ъ”, знакомый с организацией систем видеонаблюдения в Москве и регионах, считает, что централизация данных не имеет практического смысла: «Данные о происшествиях в регионах нужны службам в регионах, передавать их в национальную платформу не за чем, это очень дорого, малофункционально для всех потребителей видеоинформации и не будет использоваться службами на местах».

Собеседник “Ъ” приводит в пример использование систем видеонаблюдения и распознавания лиц, работающих в Москве. В столице сейчас действует 276,6 тыс. камер, подключенных к системе распознавания лиц. Они установлены во дворах, общественных местах, подъездах и т. д. Оператором системы выступает департамент информационных технологий столицы, силовики имеют доступ к базам данных через собственные шлюзы, например ПАРСИВ (см. “Ъ” от 13 октября 2021 года).

Собеседник в крупной IT-компании уточняет, что потоковая передача видео из систем видеонаблюдения в субъектах в централизованную национальную базу данных потребует «пяти- или шестикратно больших затрат, чем закладывает Минцифры» из-за необходимости закупить и содержать большой парк вычислительных мощностей, которые потребуются для обработки массивов данных. По его словам, с точки зрения затрат децентрализованная организация систем интеллектуального наблюдения будет более эффективной.

Никита Королев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...