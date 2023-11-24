Вертикальный брат

Минцифры предлагает включить в нацпроект «Экономика данных» инициативу, предполагающую создание национальной платформы для хранения и обработки информации всех систем городского видеонаблюдения РФ. Стоимость разработки платформы министерство оценивает в 12 млрд руб. Однако участники рынка, имеющие опыт организации подобных систем, считают, что расходы на полную консолидацию будут в пять-шесть раз больше и экономически эффективнее развивать централизованное видеонаблюдение на местах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с презентацией главы Минцифры Максута Шадаева, представленной 21 ноября на стратегической сессии по нацпроекту «Экономика данных». Документ содержит предложения по структуре будущего нацпроекта, их реализация оценивается в 1,51 трлн руб. до 2030 года. Одна из инициатив предполагает централизацию действующих в РФ систем видеонаблюдения.

Судя по материалам, сейчас в российских городах работает 1,2 млн камер видеонаблюдения. Только половина камер из тех, что установлены за счет государства, подключены к централизованным системам в регионах. Доступа к частным камерам у региональных властей нет. В Минцифры считают нужным создать национальную «платформу для обработки и хранения данных с камер видеонаблюдения», которая сможет подключаться к региональным системам. Проект также предполагает обязательное подключение к платформе подъездных камер, затраты на установку которых могут быть заложены в бюджет капремонта многоквартирных домов.

Видеопоток будет анализироваться с помощью механизмов распознавания лиц и образов. Стоимость разработки платформы в министерстве оценивают в 12 млрд руб. В Минцифры рассчитывают, что в 2030 году число камер видеонаблюдения в стране вырастет до 5 млн и все они будут подключены к ИИ-системам, способным обрабатывать видеопоток. Это, по мнению чиновников, позволит среди прочего увеличить раскрываемость преступлений на 30%. В министерстве уточнили “Ъ”, что «отдельные категории собственников» будут обязаны ставить и подключать видеокамеры за свой счет.

Схожую инициативу еще в 2020–2022 годах разрабатывало МЧС в рамках проекта АПК «Безопасный город». Предполагалось обязать все регионы разворачивать интеллектуальные системы городской безопасности (сейчас они это делают по желанию). Регионы должны были перейти на единые стандарты сбора и обработки данных (видеопоток, информация с промышленных и противопожарных датчиков и т. д.), но хранить их на местах.

В октябре 2021 года МЧС подготовило законопроект о работе системы, однако его раскритиковали МВД и Минэкономики (см. “Ъ” от 7 февраля 2022 года). Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что «инициатива на паузе». “Ъ” направил запрос в МЧС.

Менеджер по цифровизации практики «Стратегия трансформации» «Рексофт Консалтинга» Илья Муха называет поставленную министерством задачу амбициозной: «Она требует не только серьезного оборудования для хранения, обработки и потокового анализа видео с помощью искусственного интеллекта, но и каналов связи, резервирования, большой высококвалифицированной команды».

В то же время источник “Ъ”, знакомый с организацией систем видеонаблюдения в Москве и регионах, считает, что централизация данных не имеет практического смысла: «Данные о происшествиях в регионах нужны службам в регионах, передавать их в национальную платформу не за чем, это очень дорого, малофункционально для всех потребителей видеоинформации и не будет использоваться службами на местах».

Собеседник “Ъ” приводит в пример использование систем видеонаблюдения и распознавания лиц, работающих в Москве. В столице сейчас действует 276,6 тыс. камер, подключенных к системе распознавания лиц. Они установлены во дворах, общественных местах, подъездах и т. д. Оператором системы выступает департамент информационных технологий столицы, силовики имеют доступ к базам данных через собственные шлюзы, например ПАРСИВ (см. “Ъ” от 13 октября 2021 года).

Собеседник в крупной IT-компании уточняет, что потоковая передача видео из систем видеонаблюдения в субъектах в централизованную национальную базу данных потребует «пяти- или шестикратно больших затрат, чем закладывает Минцифры» из-за необходимости закупить и содержать большой парк вычислительных мощностей, которые потребуются для обработки массивов данных. По его словам, с точки зрения затрат децентрализованная организация систем интеллектуального наблюдения будет более эффективной.

Никита Королев