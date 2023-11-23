Акции ТЭЦ уронили в цене

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела, в рамках которого Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего замглавы Минэнерго РФ Петра Нидзельского. По версии следствия, предоставив фиктивное заключение об убыточности АО «КрымТЭЦ», крупнейшей генерирующей компании Крыма, в 2021 году подконтрольное господину Нидзельскому ООО «Южная энергетическая компания» (ЮЭК) приобрело 37% акций АО за 150 млн руб. при реальной стоимости более 1 млрд руб. Еще одним фигурантом расследования является арестованный в Крыму и этапированный в Москву гендиректор АО «КрымТЭЦ» Тарас Целый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замглавы Минэнерго Петр Нидзельский, 1983 год

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС Бывший замглавы Минэнерго Петр Нидзельский, 1983 год

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого является 78-летний Петр Нидзельский, было возбуждено следственным департаментом МВД 11 октября 2023 года. Суть аферы, которую инкриминируют бывшему замглавы Минэнерго РФ, занимавшему эту должность с 1994-го по 2004 год, а сейчас являющемуся бенефициаром АО «КрымТЭЦ», состоит, по версии следствия, в покупке акций этой компании по цене почти в 8 раз ниже реальной.

Как следует из материалов дела, совладельцем АО «КрымТЭЦ», крупнейшей генерирующей компании Крыма, господин Нидзельский стал в 2015 году. Тогда подконтрольное ему московское ООО «ЮЭК» приобрело 63% акций компании. Оставшаяся часть ценных бумаг оставалась во владении министерства имущественных и земельных отношений Крыма.

Как считает следствие, преступный умысел завладеть по заниженной стоимости остававшимися в собственности республики акциями «КрымТЭЦ» у Петра Низдельского возник в 2020 году.

Именно тогда, как считают правоохранители, на свет появилось сфальсифицированное экспертное заключение об убыточности АО «КрымТЭЦ» и необходимости его приватизации, которое было передано в правительство республики. Из документа следовало, что стоимость 37% акций составляет всего 150 млн руб. Именно за эту сумму 22 января 2021 года они и были проданы ООО «ЮЭК». Выводы же другой экспертизы, на которую опирается следствие, состоят в том, что реальная стоимость доставшихся господину Низдельскому акций составляла более 1,1 млрд руб.

Задержали энергетика в столице после очередного допроса. В Мещанском суде следователь ходатайствовал о заключении Петра Низдельского под стражу, но суд, учитывая возраст подследственного, ограничился домашним арестом на срок до 18 января 2024 года.

Отметим, что еще одним фигурантом этого расследования является 47-летний гендиректор АО «КрымТЭЦ» Тарас Целый. С июля 2012 года он работал в этой структуре заместителем начальника службы перспективного развития, в 2014 году был назначен замглавы компании по реконструкции и развитию, затем первым заместителем гендиректора. АО «КрымТЭЦ» господин Целый возглавляет с 2017 года. По данным “Ъ”, дело в отношении него было возбуждено крымским МВД также в октябре нынешнего года. Там же по ходатайству следствия Тараса Целого заключили под стражу, а недавно этапировали в Москву.

Не исключено, что в том числе и его показания могли стать основанием для задержания Петра Низдельского.

Тем временем спорные акции, о которых идет речь в уголовном деле, в рамках расследования арестованы.

В АО «КрымТЭЦ» комментировать уголовное дело отказались.

Олег Рубникович; Александр Дремлюгин, Симферополь