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Коммерсантъ FM
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Правительство запретило экспорт твердой пшеницы на полгода с 1 декабря

Правительство ввело запрет на экспорт твердой пшеницы с 1 декабря 2023 по 31 мая 2024 года для стабилизации цен на продукцию из нее. Власти также установили квоту на вывоз зерна из России в объеме 24 млн тонн.

Решения приняла подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, сказано в сообщении правительства. Протокол заседания утвердил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Ввести временный запрет на вывоз из страны твердой пшеницы на шесть месяцев предложили в Минсельхозе. Совместно с Минэкономики Минсельхоз инициировал и установление квоты на экспорт пшеницы, ячменя кукурузы и ржи в страны, которые не входят в ЕАЭС. Мера будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2024 года.

Подкомиссия, как сказано в сообщении правительства, утвердила тарифные льготы на отдельные виды мяса домашних кур. От уплаты ввозной таможенной пошлины в 2024 году освободят поставки мяса в объеме до 160 тыс. тонн. Решение направлено на стабилизацию цен на внутреннем рынке путем наращивания предложения.

С 1 декабря 2023 по 30 июня 2024 правительство ввело квоту на экспорт лома размером 600 тыс. тонн с внутриквотной пошлиной в 5%, но не менее €15 за тонну. Внеквотная пошлина сохранится на уровне 5%, но не менее €290 за тонну.

В августе СМИ писали о возможном росте цен на хлеб из-за подорожания зерна и муки. Минсельхоз тогда сообщил, что обеспеченность России зерном превышает потребности на 85%, а цены на него ниже, чем в прошлом году. Цены на куриное мясо в 2023 году установили исторический максимум.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Заговор еды».

Петр Бузлаев

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