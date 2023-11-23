Герт Вилдерс никогда не был так близок к победе

В Нидерландах подвели итоги парламентских выборов. Победу одержала Партия свободы Герта Вилдерса — евроскептика, выступавшего за выход из Евросоюза, и антиисламиста, чьи взгляды долгие годы отталкивали от сотрудничества с ним все ведущие политические силы страны, а его самого сделали мишенью экстремистов. Впрочем, три другие крупнейшие партии страны уже отказались иметь дело с господином Вилдерсом. Так что создание правительственной коалиции, без которой в Нидерландах никак не обойтись, станет для кумира европейских ультраправых непростой задачей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заявления Герта Вилдерса насчет мигрантов и ислама нашли отклик в сердцах голландских избирателей, что и привело его партию к триумфу на выборах

Фото: Peter Dejong, AP Заявления Герта Вилдерса насчет мигрантов и ислама нашли отклик в сердцах голландских избирателей, что и привело его партию к триумфу на выборах

Фото: Peter Dejong, AP

Впервые первый

Партия свободы (PVV) была основана Гертом Вилдерсом еще в 2006 году и потому хорошо знакома избирателям. На двух предыдущих выборах она даже заняла второе и третье место по числу голосов, но была вынуждена оставаться в оппозиции, поскольку в правительственную коалицию ее не брали. Однако в ночь на четверг Партия свободы наконец оказалась в одном шаге от командных высот страны.

По итогам прошедших 22 ноября досрочных выборов в парламент Нидерландов именно эта правопопулистская политическая сила получила большинство голосов и, соответственно, большинство мест в 150-местной нижней палате.

«Кампания завершена, избиратели высказались. Теперь нам придется искать договоренности друг с другом. Благодаря прекрасной позиции в 35 мест (после дальнейших подсчетов вышло даже 37.— “Ъ”) PVV больше нельзя игнорировать»,— обратился господин Вилдерс вскоре после оглашения экзит-полов к своим ликующим сторонникам, собравшимся отметить победу в небольшом баре в пригороде Гааги.

Впрочем, призыв договариваться был, конечно, адресован не им, а другим политическим силам.

Между тем лидер получившего 25 кресел левоцентристского альянса лейбористов и «Зеленых левых» (GL/PvdA) Франц Тиммерманс еще загодя отмел возможность сотрудничества с крайне правыми (к слову, доставшееся этой партии второе место стало отчасти следствием протестного голосования против PVV).

Столь же категоричен в отношении партии господина Вилдерса и лидер центристской партии «Новый социальный контракт» Питер Омтзигт, чья политическая сила, неоднократно возносимая предвыборными рейтингами в лидеры, в итоге заняла лишь четвертую строчку с 20 депутатами.

И даже глава замкнувшей тройку лидеров Народной партии за свободу и демократию (VVD) Дилан Ешильгёз-Зегериус исключила поддержку Вилдерса на посту премьер-министра. Хотя еще на прошлой неделе она неоднократно намекала, что открыта к идее кооперации с крайне правыми.

Борьба с иммиграцией превыше всего

Когда-то Герт Вилдерс пришел в политику в качестве члена VVD, но вскоре счел, что позиция этой партии в отношении мигрантов и ислама чересчур мягка. И основал свою, сделав антиисламизм визитной карточкой Партии свободы. Призывы к запрету мечетей, Корана и исламских платков в правительственных зданиях, а также к «нулевой миграции» оказались в центре его политического манифеста. В ответ политик получил угрозы в свой адрес, из-за чего полиции пришлось взять его под круглосуточную охрану, и обвинения по статье «дискриминация» (это произошло после того, как на одном из предвыборных митингов господин Вилдерс позволил себе назвать марокканцев «отбросами»).

Вторым же не менее известным столпом его программы стал евроскептицизм. В прошлом политик предлагал, чтобы Нидерланды восстановили пограничный контроль на ныне открытых границах страны внутри ЕС, заявлял о намерении провести референдум по выходу из Евросоюза и открыто выступал против «истерической русофобии» в Европе. В марте 2018 года, когда дружелюбное отношение к России на фоне крымских событий уже было моветоном для европейского мейнстрима, Герт Вилдерс побывал с визитом в Москве, где обсудил пути укрепления двусторонних отношений с представителями российских властей, в том числе и с замглавы МИД РФ Александром Грушко, неплохо владеющим голландским языком. Эта поездка встретила резкое осуждение родственников жертв сбитого Boeing MH17.

После событий февраля 2022 года Герт Вилдерс дистанцировался от Кремля, назвав российские действия на Украине ошибкой. Но и фанатом Киева, как многие в Европе, он не стал: в ходе недавних предвыборных дебатов глава Партии свободы заявил, что не поддержит отправку украинцам большего количества оружия.

В преддверие нынешних выборов ради большей приемлемости в качестве коалиционного партнера лидер Партии свободы несколько смягчил свою антиисламскую риторику.

«Я очень хорошо понимаю, что партии не хотят находиться в правительстве с партией, которая хочет антиконституционных мер. Мы не собираемся говорить о мечетях, Коране и исламских школах»,— заявил он вечером 22 ноября, когда стали известны первые результаты. И пообещал, что будет «премьер-министром для всех» в Нидерландах, «независимо от их религии, происхождения, пола или чего-то еще».

Впрочем, обещания господина Вилдерса бороться с «миграционным цунами» остались в силе. Тем более что именно это главным образом и привело его к победе. «Основные причины, по которым избиратели поддержали Вилдерса на этих выборах,— это его антииммиграционная программа, а также позиция по кризису стоимости жизни и по ситуации в сфере здравоохранения»,— заявила изданию Politico политолог Амстердамского университета Сара де Ланге. И добавила, что, по сути, ведущие партии страны сами «легитимизовали Вилдерса», сделав иммиграцию ключевой темой и своих программ: «Избиратели могли подумать, что, если на карту поставлен именно этот вопрос, почему бы не проголосовать за оригинал, а не за копию?»

Преждевременная радость

Как и во всех предыдущих случаях электоральных успехов крайне правых политиков, поздравить нынешнего триумфатора первыми ринулись единомышленники Герта Вилдерса. «Ветер перемен уже здесь. Поздравляем Герта Вилдерса с победой на выборах в Нидерландах!» — написал в соцсети Х венгерский премьер Виктор Орбан, снабдив свой пост видеоотрывком песни «Wind of Change» группы Scorpions.

Не стала скрывать радость и икона французских ультраправых Марин Ле Пен, отметившая, что результат «подтверждает растущую приверженность защите национальной идентичности». В свою очередь, лидер крайне правой испанской партии Vox Сантьяго Абаскаль счел итоги выборов в Нидерландах знаком того, что «все больше и больше европейцев на улицах и на избирательных участках требуют того, чтобы их страны, их границы и их права были защищены». Глава же антииммиграционной партии «Лига» и вице-премьер Италии Маттео Сальвини и вовсе счел историю успеха Герта Вилдерса доказательством того, что «новая Европа возможна».

Схожие восторженные прогнозы грядущего сдвига вправо всей Европы в преддверие предстоящих летом 2024 года выборов в Европарламент прозвучали также от одной из лидеров немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель и от главы крайне правой бельгийской партии «Флаамс Беланг» Тома Ван Грикена.

А вот политики, относящие себя к европейскому мейнстриму и никогда господина Вилдерса не жаловавшие, от оперативных комментариев предпочли воздержаться.

Не исключено, что в надежде на то, что победа ультраправого политика на выборах не обязательно приведет его в кресло нового премьера Нидерландов. «Важно, чтобы Вилдерс показал, что он может сформировать большинство. А я не вижу, чтобы это произошло»,— открыто признала лидер VVD Дилан Ешильгёз-Зегериус вскоре после оглашения итогов голосования.

На фоне отказа трех крупнейших партий вступать в коалицию с Партией свободы Герту Вилдерсу действительно будет очень непросто создать правительство. По предварительным данным, всего в парламент проходит от 14 до 16 партий, но они чересчур малочисленны и разношерстны. И как прогнозирует большинство экспертов, сейчас коалиционные переговоры могут оказаться еще более длительными и сложными, чем когда-либо ранее. А они и прежде неизменно растягивались на несколько месяцев. К примеру, в 2021 году уходящий премьер Марк Рютте потратил на уговоры коалиционных партнеров своей партии 271 день.

Наталия Портякова