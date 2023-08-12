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Коммерсантъ FM
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Взрыв в Сергиевом Посаде, переход ОСК под контроль ВТБ и обострение ситуации в Нигере

Чем запомнилась неделя 7–12 августа: цифры, цитаты и факты

По букве закона

После взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело.

Два офицера предстанут перед судом за нарушение правил по отражению нападения на РФ.

Арбитражный суд Москвы арестовал российские активы Goldman Sachs Group по иску банка «Открытие».

Писатель Дмитрий Глуховский (признан иностранным агентом) заочно приговорен к восьми годам колонии общего режима.

Росалкогольрегулированию переданы полномочия по контролю за оборотом табака.

Против туроператора «Колибри» возбуждено дело из-за выселения детей из отеля в Турции.

Цитаты недели

«Мои друзья в Бундестаге только что сообщили мне, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса по вопросу передачи ракет Taurus Украине» (депутат Верховной рады Егор Чернев о немецких поставках вооружения).

«Мы привержены демократии и правам человека и поэтому отдаем приоритет диалогу и дипломатическим решениям» (президент Нигерии Бола Тинубу о конфликте в Нигере).

«Теперь их надо доставить в Европу и дальше на Украину вместе со всем, что к ним прилагается» (глава службы снабжения армии США Даг Буш об отправке Украине танков Abrams).

«Если Украина признает независимость Косово, в один день потеряет все, что было у нее в руках» (президент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к нации).

«Добавлен раздел с 2014-го по сегодняшний день, включая СВО. Авторы писали буквально своей рукой многое из последнего перечисленного» (председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский о новом учебнике по истории).

Инициативы недели

ЦБ приостанавливает покупки валюты в резервы.

Мятежники в Нигере распорядились привести армию в боевую готовность.

Производители индейки готовятся к новому повышению цен.

Минэкономики предлагает снять запрет на полеты сельскохозяйственных беспилотников.

РФ приостановила налоговые договоры с недружественными странами.

Сокращение бюджетных выплат по демпферу вдвое грозит уходом с российского рынка топлива из Белоруссии.

Оппозиция просит правительство РФ снять ковидные ограничения на массовые мероприятия.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд попыталась уговорить взявших власть в Нигере военных восстановить конституционный порядок.

Google начала блокировать корпоративные сервисы ряду российских компаний, попавших под американские санкции.

«Чистая линия» начала выпуск мороженого под брендом PepsiCo.

Цифры недели

Добыча газа в РФ в 2023-м из-за потери экспортного рынка ЕС может упасть на 30 млрд кубометров от уровня 2022 года.

Крупные производители чая и кофе повысят с сентября на 6–9% отпускные цены для ритейлеров.

Объем строительства в России по итогам 2023 года вырастет на 7–11% год к году, до 14,9–15,5 трлн руб.

Объем мировой торговли по итогам 2022 года увеличился на 11%.

Yadro получила от правительства субсидию на разработку отечественных базовых станций в размере 3,5 млрд руб.

Число пострадавших после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде превысило 80 человек. Семьям погибших выплатят по 2 млн руб.

В первом полугодии вагоностроители увеличили производство на 14,5%.

В июле доля нового штамма коронавируса EG.5 в мире достигла 17,4%. Всего заболеваемость COVID-19 выросла на 80%.

Сразу у восьми онлайн-кинотеатров число абонентов, оплачивающих услуги, превысило 1 млн.

Рынок аудиокниг в России во втором квартале увеличился на 33%, превысив 920 млн руб.

Экспорт российского СПГ на мировые рынки в июле упал на 11,2% год к году.

С экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и его бизнес-партнеров взыскали 1,5 млрд руб. незаконного дохода

Фильм «Барби» Греты Гервиг собрал больше $1 млрд в мировом прокате.

Сделки недели

Объединенная судостроительная корпорация переходит под управление ВТБ.

Magna International продал российские активы за $15 млн.

Основные акционеры «СГ-Транс» Алексей Тайчер и Сергей Смыслов выходят из капитала компании.

Дмитрий Кокин стал единственным владельцем ООО «Вет Юнион».

Отставки и назначения

Мэр Димитровграда Андрей Большаков, задержанный за взятку, уволен и исключен из «Единой России».

Сергей Урсуляк возглавит кинофестиваль в Выборге.

Глава оружейной компании Швейцарии Бригитта Бек подала в отставку из-за отказа властей поставлять оружие Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении уволить всех областных начальников военкоматов.

Фотогалерея

Лучшие фото недели

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Москва. Работы по очистке фасада Мавзолея Ленина

Москва. Работы по очистке фасада Мавзолея Ленина

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Жительница города на развалинах дома, разрушенного в результате обстрела

Донецк. Жительница города на развалинах дома, разрушенного в результате обстрела

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Москва. Кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов на презентации своей предвыборной программы в кинотеатре «Иллюзион»

Москва. Кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов на презентации своей предвыборной программы в кинотеатре «Иллюзион»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Шахматово, Московская область. Губернатор Андрей Воробьев и председатель фонда «Содействия сохранения наследия Василия Татищева» Марианна Татищева перед началом церемонии открытия исторической тропы деятеля Петровской эпохи Василия Татищева

Шахматово, Московская область. Губернатор Андрей Воробьев и председатель фонда «Содействия сохранения наследия Василия Татищева» Марианна Татищева перед началом церемонии открытия исторической тропы деятеля Петровской эпохи Василия Татищева

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сергиев Посад, Московская область. Разбитые окна жилого дома после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода

Сергиев Посад, Московская область. Разбитые окна жилого дома после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Екатеринбург. Вынесение приговора по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем, от которого скончались 44 человека. Шесть из семерых подсудимых отправлены в колонию общего режима на сроки от пяти с половиной до шести с половиной лет

Екатеринбург. Вынесение приговора по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем, от которого скончались 44 человека. Шесть из семерых подсудимых отправлены в колонию общего режима на сроки от пяти с половиной до шести с половиной лет

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Санкт-Петербург. Собака с воздушным шариком в пасти

Санкт-Петербург. Собака с воздушным шариком в пасти

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Москва. Вратарь воронежского «Факел» Виталий Гудиев ловит мяч в матче против столичного ЦСКА

Москва. Вратарь воронежского «Факел» Виталий Гудиев ловит мяч в матче против столичного ЦСКА

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Москва. Игрок команды «Пари Нижний-Новгород» Майга Мамаду (слева) и футболист столичного «Спартака» Наиль Умяров на матче Кубка России по футболу 2023/24

Москва. Игрок команды «Пари Нижний-Новгород» Майга Мамаду (слева) и футболист столичного «Спартака» Наиль Умяров на матче Кубка России по футболу 2023/24

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Москва. Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев (слева) и генеральный директор и главный редактор «Ъ» Владимир Желонкин на церемонии вручения награды ИД «Коммерсантъ» «Вратарь года» имени Льва Яшина

Москва. Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев (слева) и генеральный директор и главный редактор «Ъ» Владимир Желонкин на церемонии вручения награды ИД «Коммерсантъ» «Вратарь года» имени Льва Яшина

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Москва. Болельщики команды ЦСКА на церемонии вручения приза «Вратарь года» имени Льва Яшина на стадионе «ВЭБ Арена»

Москва. Болельщики команды ЦСКА на церемонии вручения приза «Вратарь года» имени Льва Яшина на стадионе «ВЭБ Арена»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Рязань. Участники спортивного культурно-зрелищного фестиваля воздухоплавания «Небо России-2023»

Рязань. Участники спортивного культурно-зрелищного фестиваля воздухоплавания «Небо России-2023»

Фото: Коммерсантъ / Виктория Поликарпова  /  купить фото

Екатеринбург. Показ одежды, разработанной дизайнерами к 300-летию города, в креативном кластере «Домна»

Екатеринбург. Показ одежды, разработанной дизайнерами к 300-летию города, в креативном кластере «Домна»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Санкт-Петербург. Люди на Невском проспекте

Санкт-Петербург. Люди на Невском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Москва. Парковка электросамокатов на фоне Исторического музея

Москва. Парковка электросамокатов на фоне Исторического музея

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Москва. Работы по очистке фасада Мавзолея Ленина

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Жительница города на развалинах дома, разрушенного в результате обстрела

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Москва. Кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов на презентации своей предвыборной программы в кинотеатре «Иллюзион»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Шахматово, Московская область. Губернатор Андрей Воробьев и председатель фонда «Содействия сохранения наследия Василия Татищева» Марианна Татищева перед началом церемонии открытия исторической тропы деятеля Петровской эпохи Василия Татищева

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сергиев Посад, Московская область. Разбитые окна жилого дома после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Екатеринбург. Вынесение приговора по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем, от которого скончались 44 человека. Шесть из семерых подсудимых отправлены в колонию общего режима на сроки от пяти с половиной до шести с половиной лет

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Санкт-Петербург. Собака с воздушным шариком в пасти

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Москва. Вратарь воронежского «Факел» Виталий Гудиев ловит мяч в матче против столичного ЦСКА

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Москва. Игрок команды «Пари Нижний-Новгород» Майга Мамаду (слева) и футболист столичного «Спартака» Наиль Умяров на матче Кубка России по футболу 2023/24

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Москва. Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев (слева) и генеральный директор и главный редактор «Ъ» Владимир Желонкин на церемонии вручения награды ИД «Коммерсантъ» «Вратарь года» имени Льва Яшина

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Москва. Болельщики команды ЦСКА на церемонии вручения приза «Вратарь года» имени Льва Яшина на стадионе «ВЭБ Арена»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Рязань. Участники спортивного культурно-зрелищного фестиваля воздухоплавания «Небо России-2023»

Фото: Коммерсантъ / Виктория Поликарпова  /  купить фото

Екатеринбург. Показ одежды, разработанной дизайнерами к 300-летию города, в креативном кластере «Домна»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Санкт-Петербург. Люди на Невском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Москва. Парковка электросамокатов на фоне Исторического музея

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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