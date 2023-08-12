Взрыв в Сергиевом Посаде, переход ОСК под контроль ВТБ и обострение ситуации в Нигере

По букве закона

После взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело.

Два офицера предстанут перед судом за нарушение правил по отражению нападения на РФ.

Арбитражный суд Москвы арестовал российские активы Goldman Sachs Group по иску банка «Открытие».

Писатель Дмитрий Глуховский (признан иностранным агентом) заочно приговорен к восьми годам колонии общего режима.

Росалкогольрегулированию переданы полномочия по контролю за оборотом табака.

Против туроператора «Колибри» возбуждено дело из-за выселения детей из отеля в Турции.

Цитаты недели

«Мои друзья в Бундестаге только что сообщили мне, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса по вопросу передачи ракет Taurus Украине» (депутат Верховной рады Егор Чернев о немецких поставках вооружения).

«Мы привержены демократии и правам человека и поэтому отдаем приоритет диалогу и дипломатическим решениям» (президент Нигерии Бола Тинубу о конфликте в Нигере).

«Теперь их надо доставить в Европу и дальше на Украину вместе со всем, что к ним прилагается» (глава службы снабжения армии США Даг Буш об отправке Украине танков Abrams).

«Если Украина признает независимость Косово, в один день потеряет все, что было у нее в руках» (президент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к нации).

«Добавлен раздел с 2014-го по сегодняшний день, включая СВО. Авторы писали буквально своей рукой многое из последнего перечисленного» (председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский о новом учебнике по истории).

Инициативы недели

ЦБ приостанавливает покупки валюты в резервы.

Мятежники в Нигере распорядились привести армию в боевую готовность.

Производители индейки готовятся к новому повышению цен.

Минэкономики предлагает снять запрет на полеты сельскохозяйственных беспилотников.

РФ приостановила налоговые договоры с недружественными странами.

Сокращение бюджетных выплат по демпферу вдвое грозит уходом с российского рынка топлива из Белоруссии.

Оппозиция просит правительство РФ снять ковидные ограничения на массовые мероприятия.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд попыталась уговорить взявших власть в Нигере военных восстановить конституционный порядок.

Google начала блокировать корпоративные сервисы ряду российских компаний, попавших под американские санкции.

«Чистая линия» начала выпуск мороженого под брендом PepsiCo.

Цифры недели

Добыча газа в РФ в 2023-м из-за потери экспортного рынка ЕС может упасть на 30 млрд кубометров от уровня 2022 года.

Крупные производители чая и кофе повысят с сентября на 6–9% отпускные цены для ритейлеров.

Объем строительства в России по итогам 2023 года вырастет на 7–11% год к году, до 14,9–15,5 трлн руб.

Объем мировой торговли по итогам 2022 года увеличился на 11%.

Yadro получила от правительства субсидию на разработку отечественных базовых станций в размере 3,5 млрд руб.

Число пострадавших после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде превысило 80 человек. Семьям погибших выплатят по 2 млн руб.

В первом полугодии вагоностроители увеличили производство на 14,5%.

В июле доля нового штамма коронавируса EG.5 в мире достигла 17,4%. Всего заболеваемость COVID-19 выросла на 80%.

Сразу у восьми онлайн-кинотеатров число абонентов, оплачивающих услуги, превысило 1 млн.

Рынок аудиокниг в России во втором квартале увеличился на 33%, превысив 920 млн руб.

Экспорт российского СПГ на мировые рынки в июле упал на 11,2% год к году.

С экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и его бизнес-партнеров взыскали 1,5 млрд руб. незаконного дохода

Фильм «Барби» Греты Гервиг собрал больше $1 млрд в мировом прокате.

Сделки недели

Объединенная судостроительная корпорация переходит под управление ВТБ.

Magna International продал российские активы за $15 млн.

Основные акционеры «СГ-Транс» Алексей Тайчер и Сергей Смыслов выходят из капитала компании.

Дмитрий Кокин стал единственным владельцем ООО «Вет Юнион».

Отставки и назначения

Мэр Димитровграда Андрей Большаков, задержанный за взятку, уволен и исключен из «Единой России».

Сергей Урсуляк возглавит кинофестиваль в Выборге.

Глава оружейной компании Швейцарии Бригитта Бек подала в отставку из-за отказа властей поставлять оружие Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении уволить всех областных начальников военкоматов.