Язык довел до Киева

Гендиректор государственного военно-промышленного холдинга Швейцарии Ruag MRO Holding Бригитта Бек отчаянно добивалась права давать соседним европейским странам разрешение на реэкспорт продукции своего предприятия на Украину. Но власти, отстаивающие нейтральный статус страны, выступили резко против, и госпожа Бек была вынуждена подать в отставку.

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Фото: RUAG Бригитта Бек

Фото: RUAG

В Швейцарии не утихают споры о том, может ли страна разрешить реэкспорт произведенного ею оружия на Украину. Как сообщает Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), в прошлом году Швейцария экспортировала военную продукцию в 60 стран мира на сумму в 955 млн франков, что является рекордом за последние 40 лет. Среди европейских клиентов Швейцарии — 25 стран, в том числе Германия, Дания и Испания, которые запросили разрешения на реэкспорт оружия, а также Франция, Италия и Польша, от которых такие запросы могут поступить. На очереди США и Великобритания.

Военно-промышленный холдинг Ruag MRO Holding объединяет все предприятия Швейцарии, разрабатывающие и производящие оружие и технику. Свести их вместе решили в 1995 году, единственным их акционером является Швейцарская Конфедерация, соответственно, директор Ruag скорее государственный чиновник, чем бизнесмен. Бригитт Бек возглавила холдинг почти год назад, в сентябре 2022-го, и с тех пор уже дважды выступила против мнения правительства о том, что страна должна держаться в стороне от российско-украинского конфликта.

Сначала госпожа Бек дала интервью швейцарской издательской группе CH Media, в котором критиковала политику правительства в области вооружений, противоречащую, по ее мнению, стремлению стран Европы помогать Киеву. А потом в начале мая приняла участие в круглом столе о швейцарском нейтралитете, на котором обратилась к Германии и Испании, призвав их игнорировать вето Швейцарии на реэкспорт вооружений: «Так поставьте эту технику Украине! Что мы сможем делать в этом случае? Ничего».

Власти страны оценили это как «удар в спину».

«Цель Швейцарии не состоит в том, чтобы активно поддерживать какую-либо воюющую сторону,— заявил министр экономики и экс-президент Швейцарии Ги Пармелен.— Разрешая реэкспорт на Украину, мы выступим на одной стороне конфликта и нарушим закон».

Гендиректору Ruag не оставалось ничего, кроме как подать в отставку.

Между тем Германия, Дания и Испания до сих пор ожидают разрешения на реэкспорт. Германия хочет передать Украине боеприпасы к уже отправленным туда зенитным самоходным установкам Gepard. Дания надеется поставить ВСУ два десятка боевых машин пехоты Piranha из проданных ей Швейцарией 111 БМП. Испания хотела бы послать Киеву системы ПВО. На все эти запросы власти Швейцарии пока отвечают отказом, мотивируя это нейтральным статусом страны. В марте текущего года Национальный совет (парламент страны) отклонил поставленное на голосование предложение позволить европейским странам поставку Украине вооружений и боеприпасов, ранее произведенных в конфедерации.

Это раздражает европейских партнеров. А в самой Швейцарии беспокоятся о будущем военного экспорта, замечая, что ни одна страна в мире не согласится покупать швейцарскую военную технику, зная, что ее нельзя ни перепродать, ни даже использовать без одобрения конфедерации.

B частности, Германия с прошлого года решила наладить собственное производство снарядов для Gepard.

Меж тем один из проектов Ruag по реэкспорту все-таки может осуществиться. Речь идет о продаже Германии снятых с вооружения танков Leopard. Швейцарская армия собиралась использовать их для ремонта машин, которые на ходу, но готова вернуть их производителю, германскому концерну Rheinmetall. Национальный совет согласился пока что расстаться с 25 из 96 стоящих в ангарах танков. Возможно, удастся со временем договориться и об остальных — в Германии они будут отремонтированы и введены в строй. Возражения, связанные с нейтралитетом, здесь формально сняты тем, что партнеры не намерены отправлять эти танки на Украину. Они послужат заменой той технике стран НАТО, которая была передана Киеву.

Алексей Тарханов