Ничего личного, просто демпфер

Как стало известно “Ъ”, сокращение бюджетных выплат по демпферу вдвое грозит уходом с российского рынка топлива из Белоруссии. С конца прошлого года такие поставки на биржу СПбМТСБ идут через трейдера «Промсырьеимпорт», который получает выплаты по демпферу. Но теперь сокращение выплат сделает такие операции невыгодными. По словам собеседников “Ъ”, белорусское дизтопливо составляет существенную долю в биржевых продажах и его возможный уход уже привел к повышению оптовых цен до рекордных значений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Белоруссия может значительно сократить или вовсе прекратить поставки топлива на внутренний рынок РФ после урезания демпфера вдвое с сентября, ожидают собеседники “Ъ” на топливном рынке. Белорусские НПЗ с конца прошлого года поставляют топливо на биржу СПбМТСБ через государственного российского трейдера «Промсырьеимпорт» (см. “Ъ” от 26 октября 2022 года). Так, НПЗ продают бензин и дизтопливо в адрес «Промсырьеимпорта», затем тот продает приобретенные объемы через биржу по внутрироссийским ценам. Чтобы компенсировать разрыв между закупочной и внутренней ценой, «Промсырьеимпорт» получает демпферные выплаты из бюджета. По отчетности компании за прошлый год, она получила свыше 1 млрд руб. в виде выплат по демпферу, при этом поставки начались только в октябре. В Минэнерго РФ от комментариев отказались.

В сентябре, согласно изменениям в Налоговый кодекс, демпферные выплаты сократятся в два раза. Это означает, что закупочная цена «Промсырьеимпорта» сократится, что сделает такие поставки непривлекательными для белорусских производителей при нынешнем уровне внутрироссийских цен. По мнению нескольких собеседников “Ъ”, белорусские НПЗ перенаправят поставляемые в РФ объемы на экспорт в дальнее зарубежье через российские порты Северо-Запада.

Поставки топлива из Белоруссии в Россию в последний год были не слишком большими по сравнению с объемом всего рынка, но составляли значительную долю биржевых продаж и тем самым влияли на оптовые цены на топливо. По оценкам собеседника “Ъ” в отрасли, в последние недели белорусские поставщики продавали 1,2–4,9 тыс. тонн дизтоплива и 0,6–1,14 тыс. тонн бензина в день, то есть на них приходилось до 4% и 14% от продаж этих видов топлива на СПбМТСБ соответственно.

Прекращение поставок топлива из Белоруссии может создать дополнительную напряженность на топливном рынке, особенно в сегменте дизтоплива. Так, 4 и 7 августа стоимость дизтоплива на СПбМТСБ обновляла абсолютные рекорды: 7 августа оно подорожало на 0,5%, до 60,4 тыс. руб. за тонну. Два источника “Ъ” считают, что увеличение цен в основном связано с ростом спроса и с ожиданием ухода белорусского товара.

Схема с поставками дизтоплива из Белоруссии с участием «Промсырьеимпорта» была придумана в 2022 году, чтобы заместить его нехватку в РФ. До этого выплаты по демпферу из бюджета РФ получали лишь российские НПЗ. В сентябре 2022 года года правительство распорядилось наделить «Промсырьеимпорт» правом реализации в РФ бензина и дизтоплива, которые выпущены «иностранной организацией», а также претендовать на получение демпфера.

Под критерии «иностранной организации» подпадал белорусский «Белнефтехим», владеющий Новополоцким и Мозырским НПЗ, которые перестали поставлять топливо в Европу из-за санкций. Субсидируемые поставки топлива в РФ на фоне проблем со сбытом были также призваны помочь белорусскому бюджету, существенная доля поступлений в который зависит от доходов от продаж нефтепродуктов. Экспорт нефтепродуктов из страны серьезно пострадал от начала боевых действий на Украине. До этого Минск обеспечивал стране 45% импортного бензина и 37% импортного дизтоплива.

Продажи бензина АИ-95 Мозырского НПЗ «не носят регулярного характера», утверждает эксперт по топливному рынку Михаил Турукалов: товар присутствовал на рынке в июне, затем продаж не было около трех недель и предложение восстановилось с 17 июля. С 17 июля по 4 августа доля белорусского АИ-95 в биржевых продажах составила 6,4%. Но важно отметить, говорит эксперт, что этот товар конкурирует в основном с продуктом НПЗ Центральной России и влияние белорусского АИ-95 на рынок в регионе значительно выше. По его оценкам, выплата демпфера за этот период может превысить 400 млн руб. С 1 июля по 4 августа на бирже продано 56,2 тыс. тонн белорусского дизтоплива, его доля в суммарном объеме составила 4,3%, отмечает Михаил Турукалов. Выплата демпфера за поставку на рынок РФ этого товара в июле может составить около 1,7 млрд руб.

Дмитрий Козлов