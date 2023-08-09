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Коммерсантъ FM
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Стройка пополняется проектами

Объем строительства в этом году превысит 15 трлн руб.

Отложенные в 2022 году проекты в стройиндустрии стали активно запускаться в текущем году, что может способствовать росту объемов строительства по всей России на 7–11% год к году, до 15,5 трлн руб., прогнозируют аналитики. На показатель также повлияет пересмотр бюджетов контрактов из-за подорожания материалов и оборудования. На отрасль негативно влияет падение курса рубля, признают участники рынка, хотя ожидают сохранения темпов роста объемов строительства и в будущем году.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объем работ в стройиндустрии страны по итогам 2023 года вырастет на 7–11% год к году в сопоставимых ценах, до 14,9–15,5 трлн руб., говорится в прогнозе Sherpa Group, с которым ознакомился “Ъ”. В этом случае прирост окажется выше, чем в 2022 году, когда отрасль вложила в новые проекты в сопоставимых ценах на 5,2% больше год к году — 12,9 трлн руб.

Гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова объясняет это отложенным с 2022 года спросом на строительство во всех сегментах. Кроме того, по ее словам, на показатель влияет начало предвыборного цикла, с которым обычно совпадает завершение больших строек и возможность участникам рынка воспользоваться инструментами господдержки. По этой причине, продолжает эксперт, властям регионов в этом году позволили брать средства из бюджета, предусмотренного на более поздние периоды.

Аналитики Sherpa Group ожидают, что в этом году объем средств, доведенных региональными чиновниками до строителей, в сопоставимых ценах вырастет на 2–6%, до 2,2–2,3 трлн руб. Это гораздо лучше результата прошлого года, когда до подрядчиков было доведено 2 трлн руб., что на 10,6% меньше год к году в сопоставимых ценах, уточнили в компании. Впрочем, добавляет Александра Галактионова, «этого по-прежнему недостаточно для устойчивого развития экономики».

Заказчики и инвесторы строек адаптируются к новым реалиям за счет пересмотра проектных решений, оптимизации сроков и стоимости реализации проектов, поясняет гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. Только с начала этого года стройматериалы, производимые в стране, подорожали в среднем на 20%, а импортная продукция — на 50–300%, говорит владелец компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Девелоперы жилья также стали более активно выводить новые проекты на рынок. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», сейчас по всей стране строится 102 млн кв. м жилья, что заметно больше, чем в предыдущие годы. Это обусловлено отложенным спросом покупателей, которые в 2022 году не решались на покупку из-за общей неопределенности, поясняет гендиректор «Главстрой-Недвижимости» Алексей Гусев.

Коммерческое строительство в 2023 году тоже покажет ощутимый рост по сравнению с 2022 годом, уверен исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский. В этом сегменте также скажется эффект низкой базы, поясняет он. Инвесторы понимают, что в других сегментах экономики сейчас сложно найти большую доходность, чем дает коммерческая недвижимость, отмечает финансовый директор Time Development Евгений Платонов.

Так, к примеру, на московском рынке в январе—июне 2023 года было достроено 102,4 тыс. кв. м офисной недвижимости, что почти в три раза выше год к году, отмечают в Ricci. Строительство торгцентров также ускорилось. По подсчетам Nikoliers, в первом полугодии 2023 года в Москве и городах-спутниках застройщики ввели в эксплуатацию вдвое больше торговой недвижимости год к году — 46,3 тыс. кв. м.

Наибольший прирост в общем росте объемов строительных работ приходится на индустриальное строительство, отмечает координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов. По его мнению, ключевым драйвером роста в этом сегменте выступает ускоренная реализация проектов импортозамещения на фоне внешнего санкционного давления и применение для инвесторов мер господдержки.

Однако строительная отрасль все еще чувствительна к текущим инфляционным изменениям и девальвации рубля, отмечает коммерческий директор «Неометрии» Ольга Нарт. Эти факторы, по ее словам, сказываются на себестоимости строительства, последствия роста которой будут заметны к осени. Тем не менее, ожидает Хусейн Плиев, темпы прироста объемов строительства в 2024 году сохранятся в силу того, что инвестиционные проекты имеют длинные циклы реализации.

Дарья Андрианова

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