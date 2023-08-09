Сербия и Украина обменялись признаниями по Косово

Президент Сербии Александр Вучич предупредил, что Украина «лишится своих козырей», если признает Косово. Предупреждение прозвучало вслед за обнародованием письма европейских и американских парламентариев с призывом к странам Запада ужесточить подход к сербскому лидеру Александру Вучичу в его споре с «суверенным Косово». То, что послание подписал и глава комитета по внешней политике украинской Рады Александр Мережко, многие в Сербии и за ее пределами расценили как готовность Киева признать независимость Косово. И хотя украинский посол в Белграде заверил, что «позиция Киева по территориальной целостности Сербии неизменна», он тем не менее признал: поддержка идеи признания Косово на Украине растет. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Если Украина признает независимость Косово, в один день потеряет все, что было у нее в руках,— уровень политического доверия, не говоря уже об отношениях с Сербией. Как после этого она сможет сказать, что придерживается международного права, Устава ООН. Никак. Убежден, что (президент Украины.— “Ъ”) Владимир Зеленский не выбросит этот козырь из рук»,— заявил во вторник вечером президент Сербии Александр Вучич в ходе совместного обращения к нации с премьером Аной Брнабич.

Предупреждение Киеву стало реакцией на обнародованное накануне письмо десятка глав парламентских комитетов и более полусотни парламентариев европейских стран и США с призывом к властям Америки, ЕС и Великобритании отказаться от «белградоцентричной политики на Балканах» и поддержать «состоявшуюся демократию» в Приштине. То, что среди подписавших письмо значится глава комитета по внешней политике украинской Рады Александр Мережко, многие в Сербии и за ее пределами расценили как готовность Киева признать независимость Косово. Один из ведущих американских балканистов Эдвард Джозеф даже заявил: «Главный среди подписавших письмо — не из США или ЕС, а с Украины. Поставив подпись под тем, что "Косово — суверенная страна", глава комитета Рады по внешней политике приблизил Украину к признанию Косово».

Сам Александр Мережко не слишком прояснил ситуацию. Он заявил СМИ, что в украинском парламенте есть ярые сторонники признания Косово, но обсуждение продолжается, поскольку решение непростое и имеет свои плюсы и минусы.

По его словам, большинство стран ЕС, а также ближайшие союзники Украины — США и Великобритания — признали независимость Косово, что говорит в пользу признания. Да и Косово, как сказал украинский парламентарий, «на стороне Украины, ввело санкции против России и пытается нас поддержать», а «Сербия, к сожалению, порой тяготеет к России».

Чуть больше ясности попытался внести украинский посол в Белграде Владимир Толкач. Он заявил: «Позиция Украины принципиальна и стабильна — Украина уважает территориальную целостность Сербии». Вместе с тем посол оговорился, что в украинском обществе звучит все больше голосов за признание независимости Косово, да и ряд депутатов парламента выступают за это.

«Думаю, что президент Зеленский намного мудрее главы внешнеполитического комитета украинского парламента»,— отреагировал на заявление Александра Мережко президент Сербии в ходе того же обращения к нации.

А в отношении письма европейских и американских парламентариев Александр Вучич заявил, что оно направлено «не против него лично, а против Сербии».

Тезис президента развила премьер Ана Брнабич. Она назвала послание парламентариев из США и Европы «ярким доказательством, что (премьер Косово.— “Ъ”) Альбин Курти действительно пользуется полной поддержкой и одобрением в (его.— “Ъ”) политике подрыва мира и стабильности на Балканах».

Впрочем, сербские эксперты видят ситуацию иначе. «Очевидно, происходит балансировка давления со стороны Запада,— говорит белградский внешнеполитический комментатор Бошко Якшич.— Одно время был усилен нажим на косовского премьера Альбина Курти из-за его твердолобого отказа сформировать Сообщество сербских муниципалитетов. Сейчас Запад усиливает давление на Белград».

К этому давлению, судя по всему, активно присоединяется и Украина — своими намеками на возможность признания Косово.