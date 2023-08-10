Нигеру дали время

Лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) решили не спешить с военным вмешательством в кризис в Нигере и дать шанс на урегулирование ситуации там мирным путем. Правда, не похоже, что нигерские военные, сместившие в конце июля президента Мохамеда Базума, готовы вернуть ему власть, как это требуют их соседи по региону и другие влиятельные международные игроки. Буквально за несколько часов до начала саммита ЭКОВАС мятежники объявили о формировании нового правительства Нигера. Свергнутый президент остается под домашним арестом без электричества и с ограниченным количеством еды и воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Нигерии Бола Тинубу (в центре) на саммите ЭКОВАС

Фото: Abraham Achirga, Reuters Президент Нигерии Бола Тинубу (в центре) на саммите ЭКОВАС

Фото: Abraham Achirga, Reuters

«Мы привержены демократии и правам человека и поэтому отдаем приоритет диалогу и дипломатическим решениям»,— заявил президент Нигерии Бола Тинубу, открывая в четверг в качестве председателя Совета глав государств и правительств ЭКОВАС чрезвычайный саммит этой региональной структуры. А по итогам встречи он объявил, что участники объединения «по-прежнему готовы рассматривать все варианты урегулирования, в том числе, в качестве крайней меры, вариант с применением силы».

Срочная, уже вторая менее чем за две недели встреча западноафриканских лидеров понадобилась в связи с переворотом в Нигере, где военные в конце июля свергли президента Мохамеда Базума и взяли власть в свои руки. 30 июля результатом саммита ЭКОВАС стало введение санкций против мятежников. Тогда же было заявлено, что ЭКОВАС дает неделю на урегулирование ситуации в Нигере и возвращение власти законно избранному президенту. В противном случае Нигеру пригрозили военной интервенцией. Ее план был разработан в начале августа начальниками штабов вооруженных сил стран ЭКОВАС.

Срок ультиматума истек в ночь на понедельник. Предполагалось, что отмашку на начало военной операции могут дать как раз собравшиеся в четверг в нигерийской столице лидеры стран—членов ЭКОВАС.

Впрочем, еще на прошлой неделе было понятно, что просто не будет. Две страны ЭКОВАС — Мали и Буркина-Фасо — выступили на стороне мятежных военных Нигера и пообещали оказать им поддержку в случае военной интервенции.

Кроме того, парламент Нигерии, чей военный контингент составляет основу сил ЭКОВАС, принял резолюцию против использования федеральным правительством военной силы в отношении мятежников в Нигере. Выступили против силового варианта, по крайней мере пока не будут исчерпаны другие возможности, и представители северных приграничных с Нигером штатов Нигерии, а также нигерийская оппозиция.

Фактически у президента Тинубу не оставалось других вариантов, кроме как пообещать продолжить «общение с заинтересованными сторонами, в том числе с лидерами переворота, чтобы как можно скорее обеспечить возврат к демократии». Выражая солидарность со свергнутым президентом Нигера, он признал, что санкции, которые ранее ввело ЭКОВАС в отношении мятежников, оказались неэффективны. Накануне представители Болы Тинубу встретились в столице Нигера с мятежными военными. О чем они говорили, неизвестно.

Но буквально за несколько часов до открытия саммита ЭКОВАС главный организатор переворота генерал Абдурахман Чиани, возглавляющий Национальный совет по защите отечества, подписал указ о формировании в Нигере нового переходного правительства, в состав которого вошел 21 министр.

Большая их часть — гражданские лица. Премьер-министром был назначен Ламин Зейн Али Махаман, в 2003–2010 годах занимавший пост министра финансов. И сейчас он также совместит премьерскую должность с портфелем министра экономики и финансов. Министром иностранных дел и внешних отношений стал Бакара Йау Сангаре, который ранее исполнял обязанности постпреда страны при ООН. Минобороны возглавил генерал Салифу Моди. До апреля он на протяжении 20 лет занимал должность начальника генштаба ВС Нигера. Эксперты не исключают, что его отставка, а также смена начальников разведывательной службы и жандармерии послужили тревожным сигналом для Абдурахмана Чиани, который до переворота командовал президентской гвардией. По одной из версий, он опасался, что станет следующим, и решил разыграть собственный сценарий. И теперь, создавая новое правительство, генерал Чиани дал понять, что сдавать назад взявшие власть военные не собираются.

Более того, как сообщило в четверг агентство AP со ссылкой на источники, мятежники обещают убить Мохамеда Базума в случае попыток иностранного военного вмешательства (об этом лидеры восстания, по данным AP, заявили и. о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая на днях посетила Нигер).

Между тем не только соседи Нигера, но и другие члены международного сообщества продолжают выражать беспокойство по поводу ситуации, а также положения свергнутого президента. Согласно информации агентства Bloomberg, Мохамед Базум находится в резиденции, где уже неделю нет электричества и водоснабжения, прекратились и поставки свежих продуктов. Президент Нигера перешел на рис и макароны. В то же время мятежники утверждают, что президент Базум находится «в добром здравии» и имеет возможность общаться по телефону с коллегами из других стран. Однако им мало кто верит. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг вновь призвал к «немедленному и безусловному освобождению» господина Базума и его восстановлению на посту главы государства.

С аналогичными призывами выступают и другие политики из разных стран. Соседние с Нигером страны, не входящие в ЭКОВАС, готовы выступить посредниками в урегулировании конфликта. В частности, об этом заявили лидеры Чада, Ливии и Алжира. Все они не признают переворот, но предпочитают мирное разрешение ситуации. Похоже, что на это настроены и другие игроки.

Так, в четверг постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон по-прежнему считает Мохамеда Базума легитимным президентом Нигера. В то же время, по словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, Вашингтон не теряет надежды урегулировать конфликт в африканской стране и работает над этим вместе с разными региональными игроками. В то же время он подчеркнул, что США рассматривают и «ряд других политических опций», но предвосхищать события не стал.

США, у которых есть две военные базы в Нигере, пока не собираются выводить свои силы из этой страны, в частности потому, что опасаются усиления там влияния Китая и России.

В то же время новый начальник генштаба ВС Нигера бригадный генерал Муса Салау Барму заявил The Wall Street Journal, что готов отказаться от помощи США в военной сфере, чтобы обеспечить суверенитет страны.

В особо непростой ситуации оказалась Франция, до сих пор тесно связанная с Нигером. В среду мятежные военные обвинили Париж в нарушении воздушного пространства Нигера и в подготовке плана по дестабилизации этой страны с привлечением расположенного там французского контингента. «Преследуется также цель создать общее ощущение отсутствия безопасности. Перед лицом этих действий силам обороны и безопасности был отдан приказ привести вооруженные силы страны в состояние повышенной боеготовности и мобилизовать население»,— говорится в заявлении официального представителя Национального совета по защите отечества полковника Амаду Абдрамана. Париж все эти обвинения отвергает и пока не собирается уходить из Нигера, но, возможно, будет вынужден это сделать. После переворотов в Буркина-Фасо и Мали французы влияние в этих странах потеряли.

Марианна Беленькая