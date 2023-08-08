Барбическая сила

Фильм «Барби», так и не вышедший в кинопрокат РФ, добрался до зрителя через торренты и обогнал по популярности картину Кристофера Нолана о Роберте Оппенгеймере. Так, в пиковый период число загрузок и раздач на торрентах фильма про Барби достигло 8 тыс., а у «Оппенгеймера» — 4 тыс. Общий уровень невысок, поскольку пока есть только экранные копии. Но участники рынка не ожидают изменения соотношения популярности, которое соответствует соотношению мировых сборов, отмечая, что «массовый зритель предпочтет комедию драме, особенно в кризис». Причем даже текущая популярность «Оппенгеймера», говорят они, по крайней мере отчасти объясняется тем, что в восприятии зрителей фильм стал неофициальной «парой» к «Барби».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россияне проявили солидарность с мировым сообществом, предпочтя «Барби» «Оппенгеймеру»

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Россияне проявили солидарность с мировым сообществом, предпочтя «Барби» «Оппенгеймеру»

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился со статистикой по количеству фактов загрузки и раздачи фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» во всем мире через торренты, подготовленной дистрибутором данных о загрузках контента Peer Trace. Наибольшей популярностью «Барби» пользовалась в Бразилии (23 июля 16 тыс. фактов), «Оппенгеймера» — в Индии (23 июля 26 тыс. фактов). Последний также оказался популярнее «Барби» в Бангладеш (3,6 тыс. на 24 июля) и на Украине (874 факта на 30 июля). Статистика не учитывает просмотры в пиратских онлайн-кинотеатрах, обычно не использующих BitTorrent (см. “Ъ” от 25 января).

«Барби» (Warner Bros.) — фильм Греты Гервиг о кукле Mattel, которую по сюжету фильма выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует нормам красоты. «Оппенгеймер» (Universal Pictures) — лента Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Мировые премьеры состоялись в один день — 21 июля. Фильм «Барби» на 6 августа собрал за три недели проката более $1 млрд, «Оппенгеймер» — $552 млн.

Россияне проявляют к фильму Греты Гервиг больше интереса, нежели к ленте Кристофера Нолана. Так, 29 июля в Peer Trace отмечают почти 8 тыс. фактов загрузки и раздачи «Барби», в то время как пиковый показатель «Оппенгеймера» 26 июля составил только 4 тыс. К 2 августа интерес начал спадать к обоим фильмам: у «Барби» было 5 тыс. загрузок, у «Оппенгеймера» — 2 тыс. В первую неделю после мировой премьеры большей популярностью в РФ пользовался «Оппенгеймер», затем эстафету перехватила «Барби».

Сейчас на торрентах можно найти только экранные копии (снятые в кинотеатре) обеих картин. Как правило, «экранки» пользуются большим успехом только в первые две недели после премьеры, когда зритель отчаянно ищет контент, объясняет “Ъ” собеседник на медиарынке: «Потом ажиотаж начинает спадать до времени выхода цифровой копии». После этого показатели по скачиваниям могут заметно увеличиться.

Упомянутые фильмы, равно как и другие блокбастеры, не поступали в официальный российский прокат из-за военных действий на Украине. С 2022 года некоторые кинотеатры стали показывать нелицензионные копии во время «предсеансового обслуживания» к отечественным короткометражкам.

Но «Барби» и «Оппенгеймер» не скоро выйдут в российском прокате, писали в июле «Ведомости». Источники издания утверждали, что кинокомпании смогли вычислить продавцов и схему поставок в Россию пиратских копий для больших экранов по цифровым меткам, которые прокатчик ставит при передаче копий фильмов киносетям или кинотеатрам.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди») предложил показать в кинотеатрах фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» без согласия правообладателей. Предложение депутат направил премьеру Михаилу Мишустину, писал ТАСС. По мнению депутата, мера стала бы «наиболее оптимальной мерой поддержки, поскольку позволит отрасли компенсировать убытки за счет увеличения продажи билетов без финансовой помощи со стороны бюджета РФ». Вскоре после этого Telegram-канал VODoвoрOTT сообщил, что пиратские копии фильмов могут завезти из Армении — 2 августа в торговом центре «Пассаж» в Екатеринбурге уже появились стенды с анонсами фильмов.

«Барбикор» (barbiecore — использование стиля куклы Барби) — большой тренд этого лета, почти все российские медиа и Telegram-каналы в нем участвовали, подхватили моду и граждане, говорит гендиректор «Экспоконтента» Александра Модестова. Так, например, они начали обрабатывать свои фото в стиле Барби с помощью приложения bairbie.me и публиковать их в соцсетях.

Депутаты партии «Единая Россия» появились в Госдуме в розовой одежде после премьеры фильма «Барби» 26 июля — пост об этом в своем Telegram-канале опубликовала депутат Мария Василькова. «"Оппенгеймер" не может соперничать c этим трендом, однако то, что разница между ними по загрузкам всего два раза, уже огромное достижение»,— отмечает Александра Модестова.

Авторы VODоворOTT отмечают, что «жанр комедии на голову обгоняет по популярности драмы», особенно в кризисы: «Эскапистские сюжеты дают возможность расслабиться. Трудно представить, что в текущих условиях массовый зритель захочет отвлечься от реальности, отправившись на трехчасовую ленту о создателе атомной бомбы».

По информации издания Insider, Кристоферу Нолану не понравилось, что его фильм «Оппенгеймер» и «Барби» выходят в один день. Несмотря на это, как раз яркий контраст в эстетике двух фильмов («Барби» — в ярко-розовых цветах, «Оппенгеймер» — наполовину черно-белый, с оранжевым контрапунктом взрыва) и их продвижении стал популярным поводом для шуток.

При этом, считает источник “Ъ” на рынке, большую роль в продвижении «Оппенгеймера» сыграла именно «Барби»: «В отличие от Warner Bros., которая подогрела интерес с помощью коллабораций Mattel c Xbox, Forever 21, NYX, Universal не проводила масштабных маркетинговых акций». Зато пользователи публиковали шутки и продавали футболки со склеенными постерами двух фильмов, отмечает он: «Без них трехчасовая драма вряд ли снискала бы такой успех».

Юлия Юрасова