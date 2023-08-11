С Google не работается

Google начала блокировать корпоративные сервисы Google Workspace (корпоративная почта, документы, диск и т. д.) ряду российских компаний, которые попали под американские санкции. Те, у кого нет резервного копирования на альтернативные рабочие пространства, в результате могут лишиться информации. Эксперты отмечают, что корпоративными сервисами Google преимущественного пользуются компании малого и среднего бизнеса, на которые не действуют требования импортозамещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly/File Photo, Reuters Фото: Andrew Kelly/File Photo, Reuters

Источники “Ъ” в двух крупных IT-компаниях рассказали, что в ночь на 10 августа Google начала массово блокировать корпоративные сервисы Google Workspace (корпоративная почта, «Google Документы», «Google Диск» и т. д.) для российских компаний, которые находятся под санкциями. Названия источники не уточнили. «После блокировки сервисов сотрудники компании не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, из-за чего есть риск финансовых и репутационных потерь, почти все важные документы и переписки остались в корпоративном хранилище Google»,— говорит один из собеседников “Ъ”.

Собеседник в другой крупной компании отметил, что сейчас около 30% всей корпоративной информации российских компаний хранится на американской площадке Google Workspace: «Многие организации до конца оттягивают переход на альтернативные рабочие пространства, например "Яндекса", надеясь, что Google заранее предупредит о блокировке».

По словам источника “Ъ”, в рассылке, которая пришла сотрудникам российских IT-компаний, американская корпорация аргументировала блокировку «спам-сообщениями». Собеседник “Ъ” на IT-рынке уверен, что Google продолжит блокировать российские предприятия, которые находятся под санкциями ЕС или США, «более того, американская компания может делать это без предупреждения, что не позволит компаниям сделать резервное копирование на альтернативные площадки».

В мае 2022 года стало известно, что Google намерена ликвидировать российское ООО «Гугл» и вывезти за границу сотрудников, которые захотят продолжить работать в американской компании. В июне ООО «Гугл» подало заявление о собственном банкротстве. (см. “Ъ” от 17 июня 2022 года).

Как пояснил “Ъ” руководитель отдела развития облачных решений Softline (дистрибутор решений Google Workspace) Кирилл Винокуров, американская компания может заблокировать аккаунты за нарушение правил использования сервисов.

«Ошибка может возникнуть, если вы отправили письмо более чем 500 получателям сразу или отправили более 500 писем за день. Но на коммерческих версиях сервисов больший запас по отправке / получению писем все равно есть»,— уточнил господин Винокуров. В Softline часто обращаются корпоративные клиенты по вопросам, связанным с сервисами Google, но пока, по его словам, всплеска блокировок не наблюдалось. Источник, близкий к Google, утверждает, что изменений в доступе к имеющимся сервисам Workspace в России «намеренно не вводилось».

Сервис Google Workspace в основном распространен в сегменте малого и среднего бизнеса, говорит директор по продуктам «МойОфис» Евгений Фенюшин. «Несмотря на геополитические изменения, компании этого сегмента до сих пор продолжают использовать подобные зарубежные сервисы. Пользователи привыкли в них работать, да и регуляторные ограничения по импортозамещению на уровне малого бизнеса, как правило, не действуют»,— отмечает он.

Возможный отказ Google от обслуживания российских коммерческих клиентов — «очередное подтверждение того, что риски недоступности зарубежных систем есть не только у госструктур, но и у бизнеса», подчеркивает господин Фенюшин.

Крупный российский бизнес достаточно редко применяет продукты американского разработчика, так как это противоречит принципам кибербезопасности, отмечает руководитель производственного блока НОТА (входит в «Т1») Юрий Мацыгин, «по правилам сотрудники должны использовать системы, серверы которых находятся в пределах страны». Ранее Telecom Daily сообщила со ссылкой на письмо техподдержки Microsoft, что компания прекратит продлевать лицензии на софт российским корпоративным клиентам после 30 сентября.

Тимофей Корнев