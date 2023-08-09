Чай и кофе переливаются через край

Крупные производители чая и кофе повышают с сентября на 6–9% отпускные цены для ритейлеров, ссылаясь на «сложную ситуацию». На 15% увеличится и стоимость продукции кондитерских фабрик. Эти сегменты рынка продовольствия наиболее зависимы от импорта сырья, дорожающего и помимо девальвации рубля из-за падения урожайности какао-бобов и чая. Возможности повышать цены для потребителей, живущих в режиме экономии, ограниченны, поэтому, считают эксперты, ритейлерам придется договариваться с производителями об увеличении доли промоакций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо, в котором производитель чая и кофе «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) уведомляет ритейлеров о повышении с 1 сентября отпускных цен на 6–9%. Компания объясняет это наблюдаемой в последнее время высокой волатильностью курса рубля, из-за чего резко выросли затраты на импорт сырья. «Мы расцениваем ситуацию как сложную»,— говорится в письме «Мая». В компании подтвердили “Ъ” отправку письма, добавив, что доля импортируемого сырья и материалов в себестоимости превышает 80%. Там говорят, что повышать цены будут плавно «во избежание резкого скачка».

Аналогичное уведомление сетям направила и JDE (Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick), также ссылаясь на девальвацию рубля. В компании отказались от комментариев. Об увеличении цен на 4–5% на свою продукцию сети предупредила и «Орими» (Greenfield, Tess, Jardin). В компании говорят, что это «гораздо ниже уровня инфляции». О планах плавно увеличить отпускные цены “Ъ” также сообщил производитель кофе Madeo.

Повышать цены на кофе производители вынуждены также из-за подорожания с начала 2023 года на мировых рынках сырья примерно на 20%, пишет в своем письме ритейлерам JDE. По состоянию на 8 августа стоимость фьючерсов на кофейные зерна на товарной бирже в Нью-Йорке (NYMEX) составляла $1,65 тыс. за тонну, хотя пик приходился на апрель этого года, когда цена достигала $1,9 тыс. за тонну. Котировки на чай на NYMEX с начала года выросли почти в полтора раза, достигнув к 8 августа $3,28 тыс. за тонну. Причина — в засухе в странах Азии, в результате чего, по данным чайной мануфактуры In Pursuit of Tea (США), в этом сезоне в Индии сбор чая уже сократился на 30–40%, в Китае — на 20%.

По словам гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурии, лишь 0,2% от потребностей чая РФ закрывает за счет сбора в Краснодарском крае. При этом, по его словам, в России фасуется 95% импортируемого чая и 75% кофе.

Источники “Ъ” на рынке говорят, что стоки зерен кофе и чая, закупленные производителями еще при 75 руб./$, почти исчерпаны, а это значит, что к зиме их продукция может подорожать на 20%. Оптовые цены повысятся за счет резкого снижения производителями размера скидок для ритейлеров, считает гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Повышение конечных цен для потребителей всегда приводит к снижению потребления, что не в интересах производителей и сетей, считает эксперт. Этого можно избежать, если, по словам директора «Яков и партнеры» Олега Шендерюка, стороны договорятся о расширении промо, доля которого в продажах кофе и чая сейчас уже превышает 60%. В X5 Group, «Магните», «Ленте», «Азбуке вкуса», Metro не ответили “Ъ”.

В то же время, как показывает анализ сервиса «Чек Индекс», во втором квартале продажи зернового кофе в рознице сократились на 12% по сравнению с январем—мартом при росте среднего чека на 30%, до 1,35 тыс. руб. за 1 кг, спрос на растворимый кофе снизился на 6%, чек вырос на 23%, до 368 руб. за банку. Как отмечают аналитики «Сбер Индекса», интерес потребителей сместился к чаю, где продажи в апреле—июне выросли на 6%, хотя средний чек вырос на 5%, до 194 руб. за пачку.

О повышении цен с 1 сентября предупредили и кондитерские компании. Об этом, например, говорится в имеющемся у “Ъ” письме «Лотте КФ Рус» («дочка» южнокорейской Lotte; бренды Xylitol, Joo Chef`s, Chic Choc), направленном сетям. О росте цен на 5–16% ритейлеров уведомил и «Шторк» — «дочка» немецкой August Storck KG (марки Merci, Toffifee, Mamba). В этих компания не ответили на вопросы “Ъ”. По подсчетам Национального рейтингового агентства, у кондитеров также высока зависимость от импорта сырья — от 30% до 70% (см. “Ъ” от 2 августа). Проблему усугубило снижение из-за засухи сбора какао-бобов в Западной Африке, откуда импортируется это сырье.

Екатерина Ракитина; Константин Куркин, Санкт-Петербург