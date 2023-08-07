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Коммерсантъ FM
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«СГ-Транс» сменил основных акционеров

Алексей Тайчер и Сергей Смыслов продали доли партнерам

Мажоритарии «СГ-Транса» — Алексей Тайчер и Сергей Смыслов — продают свои доли в компании. Как стало известно “Ъ”, приобретателями выступают другие совладельцы «СГ-Транса» братья Бабаевы, а также топ-менеджеры «СГ-Транса» и инвестфонды. По мнению экспертов, «СГ-Транс» как основной перевозчик СУГ на железных дорогах сейчас вместе с этим сегментом рынка переживает подъем, и момент для продажи доли выбран удачно.

Алексей Тайчер

Алексей Тайчер

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Алексей Тайчер

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Основные акционеры крупнейшего оператора железнодорожных перевозок сжиженных углеводородных газов (СУГ) «СГ-Транс» Алексей Тайчер и Сергей Смыслов выходят из капитала компании, рассказали “Ъ” два источника, знакомые с ходом сделки.

100% «СГ-Транса» принадлежит АО «Вектор Рейл». Согласно данным компании, раскрытым при подготовке к выпуску облигаций в 2021 году, в «Вектор Рейл» у господ Тайчера и Смыслова было 58,25% акций на двоих. Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что сейчас речь идет о 63% акций.

По его словам, бумаги основных акционеров выкупили (в неизвестной “Ъ” пропорции») другие участники «Вектор Рейл» братья Тимур и Руслан Бабаевы, а также два топ-менеджера «СГ-Транса» и инвестфонды. Сумма сделки неизвестна. В «СГ-Трансе» от комментариев отказались.

Источник, близкий к «Вектор Рейл», пояснил “Ъ”, что господин Тайчер намерен сосредоточиться на проектах группы «Трансфин-М», которую он контролирует, и на новых логистических активах. «Трансфин-М» занимается лизингом подвижного состава, а также судов, автотранспорта и самолетов, и в первом квартале ее чистая прибыль по МСФО выросла в 2,2 раза до 4,8 млрд руб.

По итогам 2021 года, сообщалось в проспекте выпуска облигаций, доля «СГ-Транса» в перевозках СУГ на сети ОАО РЖД составляла 64%. Тогда у «СГ-Транс» была 31 тыс. единиц парка, в том числе 24,6 тыс. цистерн для перевозки СУГ (из них 4,2 тыс.— на паритетном СП с СИБУРом НХТК), 6,7 тыс. танк-контейнеров и 4,5 тыс. фитинговых платформ. По данным СПАРК, выручка «СГ-Транса» в 2022 году составила 15,2 млрд руб., чистая прибыль — 5,65 млрд руб.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что конъюнктура на рынке подвижного состава для перевозки сжиженных углеводородных газов и нефтехимической продукции, где «СГ-Транс» с 2012 года укрепил лидирующие позиции, сейчас весьма позитивная. Если весной 2022 года на рынке перевозок СУГ наблюдались определенные локальные сложности, то уже с лета ситуация нормализовалась.

По состоянию на лето доля задействованного в перевозках парка уже превысила уровень до начала военных действий, а ставки аренды на фоне дефицита цистерн продолжают динамичный рост. Ставки аренды цистерн для СУГ по сравнению с началом 2022 года выросли на 45%, до 2,6–2,7 тыс. руб. в сутки, танк-контейнеров для нефтехимических грузов — на 50%, до 1,8–2 тыс. руб., танк-контейнеров для СУГ — более чем на 40%.

Время для выхода из актива выбрано очень удачно, полагает эксперт, так как стоимость бизнеса выросла вслед за повышением эффективности, увеличением выручки и EBITDA, а долгосрочные контракты с СИБУРом, «Роснефтью», «Газпром нефтью» и ЛУКОЙЛом гарантируют покупателями необходимые денежные потоки для погашения долга по привлеченному финансированию.

Наталья Скорлыгина

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