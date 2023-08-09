В «Колибри» врали не по-детски

Как стало известно “Ъ”, по факту ЧП в Турции, где около 90 детей из России посреди ночи были выселены из отеля, столичное ГСУ СКР планирует возбудить уголовное дело. В действиях организаторов отдыха из московского ООО «Колибри-тур МСК» следствие усматривает признаки особо крупного мошенничества. Получив от родителей школьников многомиллионную предоплату, за пребывание в лагере «Колибри» в отеле Omorfi Garden Resort (Кемер), по версии следствия, они так и не заплатили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Omorfi Garden Resort

Фото: Omorfi Garden Resort Omorfi Garden Resort

Фото: Omorfi Garden Resort

ЧП в турецком Кемере произошло в ночь на 1 августа. В связи с тем что организаторы отдыха 90 детей в возрасте от 6 до 17 лет не оплатили их пребывание в отеле Omorfi Garden Resort, где и размещался лагерь «Колибри», его администрация выселила их на улицу. Несколько часов школьников возили в автобусах, потом, пока организаторы решали вопрос с размещением в другом месте, они якобы ночевали на лавочках в парке, затем еще несколько часов провели на ресепшене другого отеля, куда их заселили только через сутки. В итоге более 60 родителей, чьи дети должны были вернуться только 9 августа, предпочли вывезти их домой, не дожидаясь окончания двухнедельного отдыха. Причем некоторые утверждают, что покупать обратные билеты им пришлось за свой счет.

После того как 5 августа информация о случившемся появилась в Telegram-канале уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, СКР провел доследственную проверку. По ее итогам планируется возбуждение уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных лиц из ООО «Колибри-тур МСК». Кроме того, в ФНС изучают финансовую отчетность компании, и это может стать основанием для налогового дела (ст. 199 УК).

Как установили проверяющие, в период с 19 июня по 5 августа 2023 года представителями этой фирмы «под видом оказания услуг по организации детского отдыха на территории Турецкой Республики было заключено не менее 30 гражданско-правовых договоров, выполнять условия которых они не собирались». В общей сложности с родителей подростков были собраны десятки миллионов рублей. Например, одному школьнику поездка в детский лагерь «Колибри» обошлась в 250 тыс. руб., другому — в 400 тыс. Как утверждают потерпевшие, деньги они переводили не на счет компании, а на банковскую карту директору ООО «Колибри-тур МСК» Наталии Маркиной.

Застать представителей этой туристической компании по указанному на интернет-сайте адресу в офисном центре в Электрическом переулке следователям не удалось. Как выяснилось, оттуда турагентство съехало еще в 2020 году. Впрочем, разыскать всех участников предполагаемой аферы правоохранителям все же удалось. Госпожа Маркина сообщила, что организацией детского отдыха в Турции занимается ее муж Вугар Алакбаров. Последний внезапное ночное переселение из одного отеля в другой объяснил «низким качеством сервиса и нарушениями принимающей стороны». По словам господина Алакбарова, после переезда часть детей решили продолжить отдых, а некоторые предпочли вернуться домой и их перелет был оплачен туристическим агентством. Информацию в СМИ о том, что детям пришлось ночевать на улице, предприниматель назвал недостоверной.

Стоит отметить, что компания «Колибри-тур МСК» не входит в Единый федеральный реестр туроператоров и, как утверждают в Минэкономики, у нее не было права вывозить организованные группы туристов за границу.

Тем не менее детский лагерь «Колибри» в турецком Кемере принимает российских детей уже 15 лет. Стоимость поездки на 15 дней начинается от 83,5 тыс. руб. без дополнительных услуг. На сайте организаторы лагеря утверждают: цена оправдана, ведь детей ждут «удивительные каникулы», а «скучать просто не будет времени». При этом возрастное ограничение в «Колибри» — с 7 до 18 лет. Однако, как минимум в этот раз, там оказались дети, которым только шесть лет. Развлечения подросткам тоже предоставляли весьма специфические. Например, в этот злополучный заезд организовали поход на концерт 18+ Алишера Моргенштерна (включен в список иноагентов). Однако на представление стоимостью $50 за билет детей не пустили, а деньги так и не вернули.

По данным Ассоциации туроператоров России, в настоящий момент долг организатора лагеря перед отелем Omorfi Garden Resort составляет $75 тыс.

Олег Рубникович