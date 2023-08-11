Украина внезапно напала на Россию

Как стало известно “Ъ”, суд в Москве рассмотрит первое уголовное дело о нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ (ч. 2 ст. 340 УК РФ), совершенное после начала специальной военной операции. Два старших офицера российской армии обвиняются в том, что не смогли предотвратить обстрел ВСУ своей части, в том числе склада боеприпасов в Белгородской области. В результате взрывов погибли семеро военнослужащих и было уничтожено 15 единиц различной военной техники. Из-за определенной секретности дела разбирательство, скорее всего, пройдет в закрытом режиме, а публичным станет оглашение резолютивной части судебного решения.

Военная прокуратура, утвердив обвинительное заключение, передала во 2-й Западный окружной военный суд уголовное дело в отношении подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова. Окружным военным следственным управлением СКР они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 340 (нарушение правил несения боевого дежурства по обнаружению и отражению внезапного нападения на Российскую Федерацию, повлекшее тяжкие последствия) УК РФ. Ранее в обвинении была еще ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) УК РФ, но впоследствии ее признали излишне вмененной. Из карточки дела на официальном сайте суда следует, что дело принято к производству, но конкретному судье пока не распределено.

По данным “Ъ”, в основу расследования легли события, произошедшие вскоре после начала СВО. 27 апреля 2022 года после многочисленных публикаций в соцсетях видео и фотоматериалов о взрывах и пожарах в районе села Старая Нелидовка Белгородской области губернатор региона Вячеслав Гладков сначала подтвердил информацию о возгорании, а потом сообщил, что «открытое горение» на находившемся там складе боеприпасов «ликвидировано», а разрушения «жилых домов и построек нет». «По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет»,— написал в своем Telegram-канале господин Гладков.

Потерь же среди военнослужащих избежать не удалось. По версии следствия, преступные действия майора Дмитракова привели к гибели семерых военнослужащих и ранениям еще 43 человек. Кроме того, противником были уничтожены 15 и повреждены еще 30 единиц военной техники, остаточная стоимость которой составляет 89 млн руб. Эти данные были опубликованы тем же окружным военным судом, в котором защита Дмитрия Дмитракова обжаловала арест его подержанного автомобиля Toyota Corolla стоимостью 617 500 руб. для погашения ущерба по уголовному делу. Впоследствии фигурантом расследования стал один из командиров части подполковник Бондарев, очевидно, не проследивший за действиями подчиненного по организации ее защиты, в том числе от ударов с использованием ракет и артиллерии.

Майора Дмитракова по ходатайству следствия арестовали. Был ли взят под стражу его начальник, остается неизвестно, во всяком случае, в отличие от майора действия следствия и судов он не обжаловал. Следствие же вначале велось в Белгородской области, а потом было передано из гарнизонного следственного отдела СКР в управление комитета по Западному военному округу. Майора соответственно отправили в Санкт-Петербург, где он и находился до недавнего времени в СИЗО.

В итоге прокуратура согласилась с выводами следствия о том, что офицеры нарушили правила несения боевого дежурства — по ст. 340 УК РФ им грозят десятилетние сроки. Отметим, что ч. 2 данной статьи впервые применяется в следственно-судебной практике. Более того, во время частичной мобилизации осенью прошлого года в ст. 340 были внесены дополнения, по которым нижний порог ответственности за это преступление в период ведения боевых действий был установлен в пять лет (прежде его не было). По некоторым данным, к подсудимым еще и заявлен иск о возмещении вреда на всю сумму причиненного ущерба.

Представители обвиняемых и военного следствия от комментариев воздержались.

Николай Сергеев, Сергей Машкин