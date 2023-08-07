Семь тощих лет газа

Добыча газа в РФ в 2023 году из-за потери экспортного рынка ЕС может упасть на 30 млрд кубометров от уровня 2022 года и на 120 млрд кубометров от уровня 2021 года, следует из исследования аналитиков «Яков и партнеры». Наверстать эти выпадающие объемы можно будет в ближайшие пять—семь лет, если РФ удастся перестроить маршруты поставок газа, найти новых покупателей в Азии, а также увеличить потенциал внутреннего рынка. При этом доходы газовой отрасли останутся ниже, чем в 2021 году, вплоть до 2030 года, но даже при возврате на прежний уровень доля экспорта в выручке упадет до 50–60%.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Здание офиса компании «Газпром»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сокращение присутствия РФ на европейском газовом рынке и, как следствие, сокращение выручки отрасли и возможности коммерциализации запасов газа в ближайшие пять—семь лет необходимо компенсировать за счет пересмотра стратегии поставок газа за рубеж, потенциала внутреннего рынка и создания конкурентоспособных проектов в газохимии, считают аналитики «Яков и партнеры» (бывшее McKinsey).

РФ начала существенно снижать добычу газа в 2022 году после падения экспорта трубопроводного газа в Европу на фоне военных действий на Украине. Экспорт по итогам 2022 года упал на 32,3% год к году, до 167 млрд кубометров, добыча снизилась на 11,8%, до 672 млрд кубометров.

По оценкам аналитиков «Яков и партнеры», экспорт трубопроводного газа в 2023 году составит 80 млрд кубометров, еще 46 млрд кубометров будет экспортировано в виде СПГ. Объем внутреннего потребления оценивается в 510–520 млрд кубометров. Таким образом, вынужденное снижение добычи в 2023 году может составить до 30 млрд кубометров, совокупное сокращение объемов добычи от уровня 2021 года достигнет 120 млрд кубометров.

Реализация запланированных экспортных трубопроводных проектов не позволит компенсировать выпавшие объемы, считают аналитики. Так, 50 млрд кубометров в год можно будет направлять в Китай по «Силе Сибири-2», до 20 млрд кубометров поставлять в Казахстан и Узбекистан, еще около 10 млрд кубометров поставлять через Турцию, если будет реализован проект по созданию газового хаба. В сумме до 2030 года эти маршруты могут обеспечить до 80 млрд кубометров экспорта в год. Чтобы компенсировать все выпавшие объемы экспорта, потребуется развитие экспортных СПГ-проектов и проектов в сфере газохимии, а также повышение внутреннего потребления газа, в том числе со стороны промышленности, включая перевод части сибирских ТЭС с угля на газ после реализации проекта «Сила Сибири-2».

Выручка газовой отрасли РФ в 2023 году может снизиться вдвое от уровня 2022 года — со $165 млрд до $71 млрд, в 2025 году она сохранится на уровне $73 млрд. Но к 2030 году, если цены на газ стабилизируются и будут реализованы основные заявленные экспортные проекты, показатель может вырасти до $97 млрд ($101 млрд в 2021 году), полагают в «Яков и партнеры». При этом доля экспорта в выручке уменьшится: она составит 50–60% против 74% в 2021 году и 84% в 2022 году.

Компенсировать выпадающие доходы только за счет перспективных СПГ-проектов будет трудно, так как их строительство сопряжено с технологическими ограничениями. Как отмечают аналитики «Яков и партнеры», только на проведение НИОКР для возможности производства в РФ критически важного оборудования для СПГ может уйти до пяти лет. Что касается внутреннего потребления, то оно к 2030 году может вырасти на 17%, до 485–495 млрд кубометров в год. Как ожидают аналитики, основной вклад в рост показателя даст электроэнергетика — на 25 млрд кубометров, до 200 млрд кубометров к 2030 году, газохимия и агрохимия — на 17 млрд кубометров, до 79 млрд кубометров, промышленность — на 12 млрд кубометров, до 97 млрд кубометров. Спрос со стороны населения и ЖКХ за счет увеличения уровня газификации до 83% увеличится примерно на 20 млрд кубометров, до 117 млрд кубометров к 2030 году. Запланированные проекты в газохимии могут обеспечить прирост годового потребления на 26 млрд кубометров, но успех зависит от доработки российской технологии производства.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов полагает, что главный вопрос — какие инвестиции требуются на реализацию предлагаемых планов наращивания экспорта газа и газохимии и возможны ли они при текущем налоговом режиме, существующих ценах на внутреннем рынке и подходе к их индексации. Аналитики «Яков и партнеры» сконцентрированы на «механическом распределении» объемов, считает он, в то время как имело бы смысл оценить инвестиционную привлекательность конкретных проектов.

Татьяна Дятел