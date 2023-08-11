На Украине уволят всех областных военкомов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении уволить всех областных начальников военкоматов. По его словам, уволенных сотрудников заменят военные, «прошедшие фронт». Соответствующее решение было принято по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины.

«В общей сложности уже 112 уголовных производств в отношении должностных лиц военкоматов. 33 подозрения. Областные военкомы, городские, районные. Работники военно-врачебных комиссий. Другие должностные лица»,— сказал господин Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале (перевод по «РБК-Украина»).

По словам президента Украины, злоупотребления были зафиксированы в разных областях страны: Донецкой, Полтавской, Винницкой, Одесской, а также Киевской и Львовской. «Кто-то брал наличными, кто-то криптовалютой — разве что в этом разница. Цинизм везде одинаков»,— добавил он.

Господин Зеленский подчеркнул, что руководить военкоматами должны военные, которые «прошли фронт» или которые «не могут находиться в окопах, потому что потеряли здоровье, лишились конечностей, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма».

Реализовать решение об увольнении всех областных военкомов поручено главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Перед назначениями новых руководителей военкоматов пройдет дополнительная проверка Службы безопасности Украины.

Владимир Зеленский также отметил, что те военкомы и должностные лица, которые «имеют погоны», но не совершали преступлений, должны отправиться на фронт, если хотят сохранить звание. «Подчеркну: армия не является и никогда не будет заменой уголовному наказанию. Чиновники, перепутавшие погоны и выгоду, точно — под суд»,— заключил он.

В июне после скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым, у которого СМИ нашли виллу в Испании, президент Украины поручил создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах. В июле господину Борисову предъявили обвинения заочно, позднее он был задержан в Киеве. Минобороны Украины сообщало, что правоохранительные органы инициировали проверку более 100 военкомов на предмет коррупции.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева