В онлайн по билетам

Россияне стали активнее пользоваться легальными видеосервисами и платить за них. Сразу у восьми онлайн-кинотеатров число абонентов, оплачивающих услуги, превысило 1 млн, подсчитали в Telecom Daily. В топ-3 по числу платных подписок попали «Кинопоиск», «Иви» и Okko. Аналитики полагают, что на тренд повлияло увеличение числа оригинальных проектов. Сами участники рынка связывают тенденцию также с вхождением онлайн-кинотеатров в цифровые экосистемы. Эксперты уточняют, что значительная часть клиентов видеосервисов при этом продолжает пользоваться пиратскими ресурсами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием Telecom Daily о рынке российских онлайн-кинотеатров за первое полугодие. Из него следует, что количество подписчиков российских платформ выросло год к году на 41%, до 36,7 млн. При этом значительно увеличилась доля платящих пользователей — с 16,5 млн до 24,2 млн человек. В результате сразу восемь российских видеосервисов во втором квартале преодолели отметку в 1 млн платных подписчиков. Уточняется, что оценки подготовлены на основе опроса 10 тыс. зрителей видеосервисов по методике, согласованной с участниками рынка.

По количеству пользователей лидирует «Кинопоиск» — 9,1 млн с максимальной долей платящих абонентов — почти 76%. На втором месте — «Иви» (7,2 млн и 54%), на третьем — Okko (5 млн и 66%). Далее следует Wink (3,9 млн и 72%), Kion (3,2 млн и 69%), Premier (2,4 млн и 63%) и Start (1,7 млн и 65%). В результате на «Кинопоиск» приходится 28,2% платного сегмента рынка, на «Иви» — 16,2%, на Okko — 13,5%, на Wink — 11,9%, на Kion — 9,6%, уточняют в Telecom Daily.

Весной 2022 года многие зарубежные стриминговые платформы ушли из России, включая Netflix. Universal, Disney, Sony, Warner и другие голливудские студии приостановили работу в стране и начали отзывать лицензии на показ своих фильмов. Это привело к притоку пользователей на пиратские видеосервисы. В то же время в погоне за зрителями онлайн-кинотеатры начали наращивать производство оригинального контента (см. “Ъ” от 19 мая), что привело к увеличению стоимости его производства и усилению дефицита кадров (см. “Ъ” от 28 июня и 1 августа).

После ухода западных мейджоров видеосервисы испытали отток подписчиков, но ситуацию исправило увеличение выпуска оригинальных проектов, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. «Так, Kion стал выпускать премьеры каждое первое число месяца, "Иви" — выкладывать сразу весь сериал»,— добавил господин Кусков.

Среди причин роста активных и платящих пользователей Wink можно выделить два фактора — «это активный рост премьер и маркетинговых активностей», говорит гендиректор онлайн-кинотеатра Антон Володькин. Кроме того, отмечает он, на тренд повлияло расширение присутствия видеосервиса в экосистемных подписках «Ростелекома» и Tele2, VK Combo и Газпромбанка.

В Kion говорят, что в 2023 году продолжили наращивать «производство и ритмичность выпуска» проектов, «в том числе по этой причине количество подписчиков выросло». В Start уверяют, что на конец июня база платящих подписчиков составляла 2,8 млн домохозяйств, увеличившись год к году почти на 50%.

В «Кинопоиске» отмечают также рост среднего дохода с одного подписчика: «Это происходит за счет дополнительных опций, например в декабре 2022 года мы добавили опцию с доступом к книжному сервису "Букмейт", а также "Плюс Детям", опцию с детским контентом». В Premier ожидают, что второе полугодие привлечет еще больше новых подписчиков.

Однако, несмотря на заметный прирост платных клиентов, значительная часть аудитории онлайн-кинотеатров все еще продолжает параллельно пользоваться пиратскими сервисами, отмечает Денис Кусков: «Более 50% опрошенные подписчиков прибегают к пиратству, если нужных им фильмов и сериалов нет в их видеосервисе, 27% говорят, что не пользуются пиратскими ресурсами, но еще 20% пользуются пиратскими сервисами время от времени, чтобы не покупать на легальных сервисах конкретные картины за дополнительную плату».

Юлия Юрасова